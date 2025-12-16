Javni prevoz u ovom gradu više neće biti isti: Uvode i muziku

Retko se gde u gradskim autobusima u Srbiji može čuti klasična muzika, ali došlo je vreme i za to!

Dragana Milošević v.d. upravnice Srpskog narodnog pozorišta i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin potpisali su Sporazum o saradnji na projektu "Najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane".

Sporazum predviđa da orkestar Opere Srpskog narodnog pozorišta snimi tri sata najlepših dela operske i klasične muzike, koja će biti emitovana u vozilima gradskog prevoza sa ciljem da se svakodnevna putovanja učine prijatnijim, kulturno bogatijim i umetnički vrednijim.

- Reč je o gestu kojim smo želeli da Novosađanima koji koriste usluge gradskog prevoza omogućimo da uživaju u najizuzetnijim delima svetske muzičke umetnosti. Izbor muzičkih dela koja će biti snimljena izvršiće direktor, prvak Opere SNP-a, bariton međunarodnog renomea, dobitnik Betovenove nagrade Željko Andrić, i koncertmajstori orkestra i dirigent, Mikica Jevtić, vodeći računa o umetničkoj vrednosti, reprezentativnosti repertoara prilagođenog potrebama i ambijentu javnog prevoza – kazala je Milošević.



Plan je da se odaberu kompozicije koje nose smirenost, uzvišenost i estetitku, koje će na najlepši mogućni način oplemeniti trenutke putovanja gradskim prevozom. Ujedno se ostvaruje i promocija najizuzetnijih kulturnih vrednosti.

Gradonačelnik Mićin istakao je da je reč o izuzetnoj inicijativi SNP-a, čiji je cilj da najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane, kako je navedeno u sporazumu.



- Činjenica da će orkestar Opere SNP-a izvesti neka od najlepših dela svetske muzičke baštine, značajno će doprineti ambijentu u gradskim autobusima. Pored ugodnosti putovanja, promovisaćemo kulturu i najvrednija muzička dela - rekao je Mićin.

Autor: S.M.