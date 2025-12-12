AKTUELNO

Politika

'DUGO NISAM UŠAO U GRADSKI PREVOZ, OVO ĆU ČEŠĆE DA RADIM' Vučić pazario u pekari, pa se provozao autobusom po Nišu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Nišu, gde je jutros iskoristio priliku da se provoza gradskim prevozom.

- Dugo nisam ušao u gradski prevoz, te mi je vožnja autobusom u Nišu činila posebno zadovoljstvo. Autobus je bio čist, krenuo na vreme, a oni ljudi koje sam sreo bili su zadovoljni što je prevoz besplatan. Ovo ću češće da radim - objavljeno je na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

U snimku pogledajte i kako je predsednik Vučić pazario u jednoj lokalnoj pekari.

pročitajte još

UŽIVO! VUČIĆ OBIŠAO FABRIKU YUMIS U NIŠU: Država uvek traži načina da pomogne domaćim kompanijama, i nastavićemo to da radimo (FOTO)

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Autobus

#Niš

#Saobraćaj

#vožnja

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić u Nišu o Aristonu: Ovo je fabrika koja je došla da ostane dugo u Srbiji - Doneće pristojne plate u mnoge porodice (VIDEO)

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE DANAS U NIŠU: Vučić na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

Politika

'ONI BI VOLELI DA NEMAMO NI TENKOVE NI AVIONE, VEĆ DA IDEMO I IZVINJAVAMO SE PO REGIONU' Vučić iz Osake o napadima na vojnu paradu

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRATIO IZ NEMAČKE: U narednim danima potpisivanje važnog ugovora sa američkim UGTR-om! Očekuju nas brojni sastanci

Politika

VUČIĆ U POSETI ZAJEČARSKOM I BORSKOM OKRUGU: Treba nam velika fabrika za Zaječar - Neka mesta u ovom kraju odmah će dobiti novac kako bi se rešio prob

Politika

'JAKNU ĆU DA NOSIM NAREDNA 3 DANA, TOLIKO SAM SE SMRZAO...' Vučić: Sa Daletom sam svratio na čaj pa shvatio da su pečenica i pita sa sirom najbolji ča