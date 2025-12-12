'DUGO NISAM UŠAO U GRADSKI PREVOZ, OVO ĆU ČEŠĆE DA RADIM' Vučić pazario u pekari, pa se provozao autobusom po Nišu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Nišu, gde je jutros iskoristio priliku da se provoza gradskim prevozom.
- Dugo nisam ušao u gradski prevoz, te mi je vožnja autobusom u Nišu činila posebno zadovoljstvo. Autobus je bio čist, krenuo na vreme, a oni ljudi koje sam sreo bili su zadovoljni što je prevoz besplatan. Ovo ću češće da radim - objavljeno je na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.
U snimku pogledajte i kako je predsednik Vučić pazario u jednoj lokalnoj pekari.
Autor: Pink.rs