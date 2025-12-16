AMSS: Višesatna zadržavanja teretnih vozila na izlazu, najduža na Batrovcima

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 17.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima beleže višesatna zadržavanja, a najduža na izlazu na Batrovcima - 14 sati.

Na izlazu, na graničnim prelazima Kelebija i Sremska Rača, teretna vozila čekaju tri sata, na Horgošu sat i po, na Šidu pet sati, a na Bezdanu četiri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: Marija Radić