KAD ZASIJAJU 'PALE ZVEZDE' – PREMIJERA PREDSTAVE PO MOTIVIMA BRODVEJSKE HIT KOMEDIJE U FONDACIJI MOZZART

Pretpremijera je 17, a premijera 18. decembra od 20 časova u teatru humanosti na Dorćolu. Igraju Katarina Radivojević, Marijana Mićić i Miloš Vlalukin

Šta se dešava kada se reflektori ugase, a ego ostane da svetli? Tada zasijaju – „Pale zvezde“! Svetla Brodveja pale se nad scenom Fondacije Mozzart, gde će se 17. i 18. decembra od 20 časova održati pretpremijera i premijera predstave rađene po motivima hit komedije „Legende” Džejmsa Kirkvuda. To je priča o dve glumice koje su nekada bile na vrhuncu slave, a danas se bore za novu šansu, za priznanje, za mesto pod reflektorima – i to rame uz rame, sa svim svojim manama, egom, traumama i ciničnim humorom.

U predstavi igraju Katarina Radivojević, Marijana Mićić i Miloš Vlalukin, a Fondacija Mozzart produkciono stoji iza ovog projekta. Autor je Ana Rodić, reditelj Dejan Janković, koreograf Renata Skobo z Njujorka, a kostimograf Marija Tarlać. Muziku je radio Bojan Perić iz Amsterdama.

„Čast nam je što ćemo premijeru imati baš u Fondaciji Mozzart, u prostoru sa modernom i jedinstvenom rasvetom. Ovo je jedan dobar vodvilj koji se dugo igrao u Njujorku na of-Brodveju, o dve glumice suparnice: Džoan Kolins i Lindi Evans iz dinastije. Spisateljica Ana Rodić je adaptirala tekst za naše uslove, da to bude priča o Oliveri i Miri iz Beograda“, poručila je naša čuvena glumica Katarina Radivojević, koja se našla i u ulozi producenta.

„Nije mi prvi put, radila sam i druge projekte kao što su ’Pogledi’, ’Zaboravljene’, ’Sluškinje’. Bilo je teško, jer je komad ’Pale zvezde’ dosta zahtevan, ali hvala Fondaciji Mozzart na pomoći. Raduje me mnogo susret sa beogradskom publikom, mogu reći da imam tremu.“

Katarina obećava mnogo smeha i dobrog raspoloženja, a gledaoci će imati priliku da zavire u glumački svet. I to kada se svetla ugase.

„Ova predstava donosi priču o tome koliko smo jedni drugima potrebni, koliko kod glumac ima ega koji se ne gasi ni kada se ugase svetla na sceni, ali i priču o tome koliko jedni bez drugih ne možemo. Timski rad je mnogo važan kao i briga o bližnjem.“

ULAZNICA – SMS ZA POMOĆ MILOŠU CELNERU

Teatar humanosti na Dorćolu otvara vrata obe večeri, a ulaznica je SMS poruka za lečenjeMiloša Celnera – 1904 na 3030. Broj mesta je ograničen, a prijave su preko Instagram profila Fondacije Mozzart.

Autor: S.M.