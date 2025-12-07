OGLASIO SE MUP, POLICAJKA POZVANA NA DISCIPLINSKU ODGOVORNOST: Utvrđuje se zašto je u Zemunu legitimisala baku s kancerom koja je išla pregled (VIDEO)

Policijska uprava za grad Beograd saopštava da su 5. decembra, u Beogradu, od 11.50 do 12.08 časova uspostavljene neprijavljene blokade na 18 lokacija, od čega je na 17 lokacija bio blokiran saobraćaj.

Između ostalih, od strane okupljenih učesnika blokirana je raskrsnica na uglu ulica Avijatičarski trg i Glavne u Zemunu. U 12.02 časova, tokom blokade, jedno NN žensko lice je, dok je prolazilo pored okupljenih, izrazilo negodovanje i nezadovoljstvo zbog blokade.

Policijska službenica Policijske stanice Zemun je samoinicijativno i po svojoj proceni pristupila proveri identiteta te ženske osobe, koja je u toku provere izjavila da je narušenog zdravstvenog stanja.

Питање за онај део полиције која је још увек у служби блокадера: а шта је ова бака згрешила да је легитимишете? Желела да прође, да стигне на контролу? Крива је што је онколошки болесник, когa неко на правди бога малтретира? А зашто нису легитимисани ови који су, супротно свим… pic.twitter.com/BRJX5gc86s — Ana Brnabic (@anabrnabic) 06. децембар 2025.

Procena policijske službenice da primeni policijsko ovlašćenje - provera identiteta lica je individualni čin postupajućeg policijskog službenika, nije odraz bilo čijeg naređenja i u suprotnosti je sa profesionalnim smernicama za postupanje prema starijim i bolesnim licima.

Napominjemo da protiv lica nije podneta bilo kakva prijava i da su tvrdnje da je kažnjena neistinite.

Policijska uprava za grad Beograd preduzima mere na utvrđivanju disciplinske odgovornosti u vezi sa postupanjem policijske službenice, kao i neizveštavanjem o događaju od strane policijskih službenika PS Zemun shodno Uputstvu o hitnom izveštavanju i informisanju načelnika PU za grad Beograd i rukovodstva PU.

Autor: Iva Besarabić