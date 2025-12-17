AKTUELNO

Pravni fakultet pozvao studente da se prijave za takmičenje: Očekuje ih OZBILJNA NOVČANA NAGRADA, ali to nije sve

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Advokatskom kancelarijom PGP Legal AOD, koju su osnovali alumnisti fakulteta Stefan Petrović i Igor Golubović, uputio je poziv studentima četvrte godine osnovnih i master studija da se prijave za takmičenje u rešavanju praktičnog zadatka iz oblasti privrednog prava.

Takmičenje se održava na engleskom jeziku, u prostorijama Fakulteta, na računarima obezbeđenim za potrebe takmičenja. Učesnici će individualno izraditi profesionalni pravni savet klijentu u ograničenom roku.

🏆 Nagrada za prvo mesto: 1.000 EUR + praksa u PGP Legal AOD

Foto: Privatna arhiva

📩 Prijave: office@pgplegal.rs

Obavezno je dostaviti CV i kontakt podatke.

Rok za prijavu: 10. januar 2026. godine.

