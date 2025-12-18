'OVO JE SKANDALOZNO' Vuk Stanković o reakciji profesorke iz Vukovara, na posetu đaka predsedniku Vučiću: Komentare koje smo mogli da čujemo, ne bi smeli da se čuju ni u učionici, a kamoli u javnosti!

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, rekao je za Novo jutro na TV Pink, da nekome smeta okolnost da su deca iz Vukovara srpske nacionalnosti prepoznala državu Srbiju i njenog predsednika kao svog, bez obzira na okolnost da će sutra biti hrvatski državljani.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je preključe učenike iz Vukovara, poželevši im dobrodošlicu u Beogradu i poručivši im da se u Srbiji osećaju kao kod svoje kuće.

Istog dana Hrvatski Jutarnji list preneo je oštru reakciju profesorke hrvatskog jezika iz Vukovara, koja predaje u školi čiji su učenici bili u Beogradu.

Ona je izrazila nezadovoljstvo činjenicom da su učenici otišli kod predsednika Srbije, umesto, kako je rekla da podrže proteste i blokade u Srbiji.

- Što se tiče dvostrukih aršina, kada je prijem učenika u Zagrebu u pitanju, oni u kontinuitetu istrajavaju na zlokobnoj matrici različitog tretiranja Srba od njih, kao da uvek provejava neka vrsta rasizma – rekao je Vuk Stanković.

Kako kaže, ovo je skandalozno, dodaje da takvo nešto ni jedan profesor iz Srbije nikada nije izjavio i ističe da dok je on ministar to se neće ni desiti.

- Mi se pridržavamo civilizacijskih kriterijuma – rekao je ministar.

Ističe da ono što je u ovoj izjavi nastavnice strašno, jeste to da se ona bavi unutrašnjim političkim temama u Srbiji i usmerava decu ka određenoj strani i zauzima stav u dnevno političkim sporovima.

- Ona želi da im formira političku orijentaciju ko je ispravan u Srbiji a ko nije. Kao prosvetni radnik ona mora da da deci slobodu da sami izaberu koga će da posete. Ovo što čujete od nje, ne bi smeli da čujete ni u učionici, a kamoli u javnosti – rekao je Vuk Stanković.

Ističe da je ovo grub diplomatski skandal, koji je proizvod atmosfere u Hrvatskoj, koju tamošnji mediji i zvaničnici kreiraju. - Ovo je posledica toga. Agresivna retorika kod njihovih političara, i to po pitanju unutrašnjih političkih kretanja u Srbiji, prenela se na prosvetnog radnika. Ona je u potpunosti usvojila njihov način mišljenja – rekao je Vuk Stanković.

Autor: A.A.