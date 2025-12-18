AMBULANTE KRCATE ZBOG 'SUPER GRIPA'! Doktori otkrili tačan trenutak kad HITNO morate lekaru: Srbi stalno prave ovu KOBNU GREŠKU

Sezona gripa u Srbiji ulazi u svoj vrhunac, a sve je više građana koji se žale na učestale prehlade, malaksalost, kašalj i povišenu temperaturu, često i po nekoliko puta tokom godine.

Dok se ambulante pune, mnogi ne znaju da li je dovoljno lečiti se kod kuće, posegnuti za suplementima i "narodnim lekovima" ili je ipak vreme za odlazak kod lekara već na prve simptome.

Srbijom se širi super grip, ljude kosi "mutant"

Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže za "Blic" profesor dr Zoran Radovanović, epidemiolog.

Kako su za "Blic" ranije objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" radi se o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija.

- Od avgusta 2025. godine zabeležen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno - rekli su za "Blic" u Institutu "Batut".

"Ovo mora da je neki mutant", napisala je jedna Srpkinja koja se na društvenim mrežama požalila da je bolesna treći put za samo šest nedelja. Uporan kašalj od kojeg ne može da se spava, visoka temperatura i curenje iz nosa, tri su simptoma koja ovih dana u Srbiji kose i staro i mlado! D

Bolesna sam pet puta godišnje - gde je problem

Jedna korisnica društvene mreže "Reddit" napisala je da se razboli i do pet puta godišnje, iako stalno uzima razne preparate za imunitet.

- Bolesna sam do 5 puta godišnje i ne znam šta više da preduzmem. Pijem svakakve gluposti za imunitet, što iz apoteke, što prirodnih suplemenata i opet uspem da zakačim nešto. Kad odem kod lekara i odradim laboratoriju gotovo nikada nema odstupanja od vrednosti koja bi uputila na dalje preglede. Tako se vrtim u krug sa prehladama već par godina. Pomozite mi - glasi objava jedne žene na društvenoj mreži "Reddit".

Njoj je ubrzo stigla lavina komentara ljudi da je problem, ni manje - ni više, to što toliko koristi suplemente.

- Ovde ti je ključ problema "Pijem svakakve gluposti za imunitet što iz apoteke sto prirodnih suplemenata i opet uspem da zakačim nešto". Piješ imunostimulatore bez potrebe i stimulišeš imunitet nepotrebno, zato stalno imaš simptome prehlade - glasi jedan komentar.

Samo beli luk, slanina, đumbir i med

Tradicionalnim prirodnim lekovima uvek se vraćamo kada se osećamo malaksalo i kada predosetimo da ćemo se razboleti, ali ako ih koristimo i pre tih simptoma, naš organizam biće jak i otporan!

- Kao i obično u ovo doba mora neka prehlada da naiđe pa me stiglo i ovaj put. Klasika bol u grlu, kašalj i začepljen nos praćen sa malaksalosti. Kako se borite sa ovim, je li nešto novo izmislila narodna medicina ili je klasika beli i mladi luk zajedno sa slaninom, đumbirom i kašikom meda ili ima nešto novo - glasi jedno pitanje na "Redditu".

Iako su joj u komentarima stigli odgovori da je "vakcina za grip, jedino efikasno rešenje", tradicionalno poznate prirodne lekove ne treba zanemariti.

Evo koji prirodni lekovi mogu pomoći:

-med

-đumbir

-badem

-beli luk

-citrusno voće

Da li zbog kijanja treba odmah kod lekara

Da li je dovoljno lečiti se kod kuće ili treba već na prve znake prehlade otići kod lekara?Jedni smatraju da čim se pojave kijanje, zapušen nos ili grebanje u grlu treba odmah potražiti stručnu pomoć.

Imam raspravu sa suprugom. Ona smatra da čim se pojave prvi znaci prehlade treba odmah otići kod lekara. Ja, s druge strane, mislim da simptome prehlade treba prvo pokušati ublažiti kod kuće i javiti se lekaru samo ako dođe do pogoršanja ili visoke temperature. Ne vidim svrhu da se zdravstveni sistem opterećuje zbog običnog kijanja - glasi objava na društvenoj mreži "Reddit".

Ubrzo su usledili komentari u kojima ljudi podržavaju muža, odnosno da kod lekara ne treba ići za svaku sitnicu.

- Smatram da nema potrebe ići kod lekara za svaku sitnicu. Odrasla osoba bi trebalo da ume da razlikuje običnu prehladu od nečeg ozbiljnijeg - piše u komentaru.

U drugom se dodaje da je čest razlog za odlazak strah da će se otkriti nešto "ozbiljnije".

- Ljudi koji za svaki blag simptom odmah idu kod lekara često očekuju da će se otkriti nešto ozbiljno, ali se u većini slučajeva ispostavi da je u pitanju obična prehlada, bez potrebe za dodatnim ispitivanjima - glasi ovaj komentar.

Kada zapravo otići kod lekara

Večita dilema svih koji su prehlađeni jeste kako da najbolje odreaguju na prehladu i potpuno ozdrave, a upravo tu naprave greške pa umesto nekoliko dana potpuno "zaribaju".

- Osoba kada primeti prehladu u zavisnosti od jačine simptoma prvo neka sama pokuša da skine temperaturu. Međutim, ako to nije samo temperatura, već i jak bol u mišićima i zglobovima, neka se odmah jave lekaru kako bi se proverilo da li je uzrok prehlade virus ili bakterija - rekla je ranije za "Blic" doktorka Biserka Obradović, i dodaje da pacijenti nikako ne bi trebalo da se sami leče antibioticima na svoju ruku.

Prema tome redosled lečenja je sledeći:

-na prve simptome prehlade i temperature pokušati spustiti temperaturu i piti tople napitke

ako simptomi prehlade ne prolaze i postaju jači, obratite se lekaru

Šta nikako ne raditi

Doktorka Obradović kaže pacijenti često prave kobnu grešku misleći da mogu da prehladu iznesu na nogama, i da zbog toga još više "zaribaju" jer dodatno opterećuju organizam, a tada zaraze i druge ljude jer tako bolesni odlaze na posao.

Ona apeluje na ljude da to nikako ne rade, iako im se možda u tom trenutku čini da je njihov organizam dovoljno snažan. To je, kaže, posebno opasno ako su u pitanju hronični bolesnici, jer tako mogu da pogoršaju stanje hronične bolesti.

- Kada odležimo prehladu pomažemo našem organizmu jer mu ne oduzimamo energiju koju bi potrošili na rad. Zahvaljujući tome bori se lakše i bolje protiv bolesti. Dešava se da me pacijenti pitaju mogu li da idu u teretanu i na posao, što nikako nije preporučljivo. Takva fizička aktivnost oduzima organizmu energiju da se bori protiv bolesti - upozorila je ona ranije za "Blic".

Osim toga ona je u razgovoru za "Blic" tada upozorila i da prehlađeni ljudi nikako ne uzimaju antibiotike na svoju ruku što takođe može dovesti do konta efekta.

Autor: Iva Besarabić