Dramatičan rast broja obolelih od gripa: Prošle godine manje od 300, a sada više od 14.000 zaraženih i DVOJE MRTVI! Obolelih mnogo i u Srbiji

Broj obolelih od gripa u Hrvatskoj raste velikom brzinom, a potvrđena su i dva smrtna slučaja povezana s gripom i njegovim komplikacijama, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i istakli da je besplatna vakcina sada dostupna svima, a ne samo rizičnim grupama.

Broj prijava raste neuobičajeno brzo u poslednje tri nedelje, što je posledica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. U poslednjoj nedelji novembra prijavljen je 1.271 slučaj, u prvoj nedelji decembra zabeležena su 3.383 nova slučaja, a samo prošle nedelje 7.251 novi slučaj. Do prošle nedelje ukupno je stiglo 14.342 prijave obolelih od gripa.

Najviše zaraženih je među decom predškolskog i školskog uzrasta, dok je učestalost najmanja kod osoba starijih od 65 godina, pokazuju podaci HZJZ-a.

Sad u bolnici 353 ljudi, prošle godine samo 23

U Hrvatskoj se ove sezone beleži znatno raniji i snažniji porast gripa u odnosu na prethodnih deset godina – od oktobra je zabeleženo 14.342 slučaja gripa, dok ih je prošle sezone u istom periodu bilo svega 292.

Raste i broj teških oblika bolesti: na bolničko lečenje primljena su 353 pacijenta, uključujući 14 na intenzivnoj nezi, dok su prošle godine u istom periodu bile zabeležene samo 23 hospitalizacije i dve na intenzivnoj nezi.

Sezonu prati i porast smrtnosti u rizičnim grupama, među starijima i hroničnim bolesnicima, kod kojih grip često dovodi do komplikacija poput upale pluća ili sepse. Do sada su prijavljena dva smrtna slučaja povezana s gripom.

Laboratorijski nalazi i tipovi virusa

U poslednjoj nedelji čak 50 odsto laboratorijskih uzoraka bilo je pozitivno, a dominantni su virusi tipa A, uključujući podtipove A/H1N1pdm09 i A/H3.

Vakcinacija dostupna svima

Iz HZJZ-a su saopštili da je za ovu sezonu nabavljena trovalentna inaktivisana vakcina protiv gripa koja je, kao i ranije, besplatna za sve osobe sa povećanim rizikom od težeg oblika bolesti i komplikacija. Takođe su naveli da su nedavno dobili odobrenje Ministarstva zdravlja i HZZO-a da se postojeća vakcina može besplatno ponuditi i osobama koje ne pripadaju rizičnim grupama.

Istakli su da „i dalje ima smisla vakcinisati se“ i pozvali građane da se o dostupnosti vakcine informišu kod svog izabranog lekara ili u zavodima za javno zdravlje.

Situacija u Evropi

Trend u Hrvatskoj prati i situaciju u ostatku Evrope, gde je sezona gripa počela oko četiri nedelje ranije nego inače, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

U najmanje 27 evropskih zemalja aktivnost gripa dostigla je visoke ili veoma visoke nivoe. Svuda je dominantan virus tipa A, uključujući varijantu A(H3N2) sub-klada K, koja čini veliki udeo potvrđenih slučajeva. SZO poziva na vakcinaciju i oprez u sezoni naglog porasta cirkulacije virusa.

Stručnjaci ističu da novi sojevi ne moraju nužno izazivati teže oblike bolesti, ali da raniji početak sezone i veći broj slučajeva povećavaju rizik od komplikacija i dodatno opterećuju zdravstvene sisteme tokom zimskih meseci.

Obolelih mnogo i u Srbiji

Kašalj, temperatura 38, 5 koja nikako da spadne, malaksalost koja traje već drugi dan.. ovim rečima su u prethodnim danima majke opisivale stanje svoje dece.

Po čekaonicama kod lekara može se videti da su škole gotovo prepolovljene.

Savet je da se na vreme vakciniše protiv gripa, a taj virus je svakako potrebno odležati i ne ići u kolektiv kako se dalje ne bi širio.

