Er Srbija već sredinom decembra premašila prošlogodišnji rezultat od 4,4 miliona putnika

Er Srbija je danas 19. decembra premašila prošlogodišnji rezultat od 4,4 miliona prevezenih putnika, gotovo dve nedelje ranije nego 2024. godine.

Prema dostupnim podacima, tokom 2025. godine Er Srbija je realizovala više od 47.000 letova, što predstavlja povećanje od oko četiri odsto u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, procene ukazuju da će ukupan broj putnika na kraju godine biti veći za oko tri odsto nego 2024, čime bi bio premašen i istorijski maksimum od 4,5 miliona putnika koji je nekada ostvario JAT. Ovaj rezultat dobija dodatnu težinu imajući u vidu da je JAT poslovao na znatno većem tržištu nego današnja Er Srbija.

Rast broja putnika prati i širenje mreže destinacija, kao i stabilno upravljanje flotom u složenim tržišnim uslovima. Tokom 2025. godine uvedeno je šest novih linija, uključujući destinacije koje su se prvi put našle u mreži kompanije, ali i pojedine rute koje su obnovljene nakon višegodišnje pauze. Najavljeno je i dodatno širenje tokom 2026. godine, kada je planirano pokretanje još šest novih linija.

Posebnu pažnju privlače dugolinijski letovi iz Beograda, koji i dalje beleže značajno interesovanje putnika. Linije ka Njujorku, Čikagu, Guangdžouu i Šangaju spadaju među najtraženije u mreži, dok je početak direktnih letova za Toronto planiran za 23. maj naredne godine. Paralelno sa interkontinentalnim saobraćajem, kompanija je nastavila razvoj sezonskih i tematskih linija, namenjenih kako poslovnim putnicima, tako i putnicima sa specifičnim interesovanjima.

Prema procenama koje navodi kompanija, ekonomski doprinos Er Srbije ukupnom bruto domaćem proizvodu Republike Srbije iznosi oko 1,4 odsto, što ukazuje na širi značaj avio-kompanije za privredu i turizam zemlje. Ukoliko se najavljeni planovi realizuju, 2025. godina mogla bi da bude najuspešnija u dosadašnjem poslovanju Er Srbije, uz dalji rast saobraćaja i dodatno širenje mreže u narednom periodu.

