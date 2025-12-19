AKTUELNO

Društvo

MINISTARKA MESAROVIĆ SE SASTALA SA KINESKIM MINISTROM TRGOVINE Ovo su bile teme sastanka dvoje zvaničnika

Izvor: Pink.rs/dnevnik.rs, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović imala je danas bilateralni sastanak sa Vang Ventaom, ministrom trgovine Narodne Republike Kine, posvećen daljem jačanju ekonomske i trgovinske saradnje Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

-Srbija je ponosna što je prva zemlja u Evropi koja sa Kinom gradi zajednicu sa zajedničkom budućnošću u novoj eri- napisala je Mesarović na svom Instagram profilu.

Kako dalje navodi, posebno je istaknut značaj Sporazuma o slobodnoj trgovini kao snažan podsticaj rastu robne razmene i izvoza.

-Razgovarali smo i o daljem privlačenju novih investicija, posebno u oblastima automotiv industrije i novih tehnologija. Uz podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika NR Kine Si Đinpinga, a u duhu čeličnog prijateljstva Srbije i Kine, nastavljamo da produbljujemo naše strateško partnerstvo i otvaramo nove prilike za dalji razvoj srpske privrede- zaključila je ministarka.

Autor: S.M.

#Adrijana Mesarović

#Kina

#Sastanak

#Trgovina

#zvaničnici

POVEZANE VESTI

Politika

'PONOSAN SAM NA PARTNERSKU SARADNJU SA KINOM' Vučić se oglasio posle sastanka sa Ventaom

Politika

'SRPSKO-KINESKI FORUM JE NOVA STRANICA SARADNJE I ČELIČNOG PRIJATELJSTVA DVE DRŽAVE' Ministarka Mesarović potvrdila da se pregovara o dovođenju veliki

Politika

POTVRĐENE JAKE VEZE DVE ZEMLJE NA VAŽNOM KONGRESU U PEKINGU Ministarka Mesarović poslala snažne poruke iz Kine: Razgovarali smo o investicijama, autom

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U BANJA LUCI NA BIZNIS FORUMU Potpisala dva važna sporazuma; Posetila dve fabrike u Laktašima i Banja Luci OVO SU NJENE KLJUČNE P

Politika

MESAROVIĆ NA KINESKOJ TELEVIZIJI PREDSTAVILA POTENCIJALE EKONOMSKE SARADNJE KINE I SRBIJE 'Ponosni smo na rezultate zajedničkih projekata i viziju dal

Politika

'SRBIJA I SRPSKA NISU DVE STRANE' Ministarka Mesarović: Samo kada zajedno napreduju, naš narod ima sigurnu i snažnu budućnost