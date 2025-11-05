MESAROVIĆ NA KINESKOJ TELEVIZIJI PREDSTAVILA POTENCIJALE EKONOMSKE SARADNJE KINE I SRBIJE 'Ponosni smo na rezultate zajedničkih projekata i viziju daljeg razvoja' (FOTO)

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović je tokom razgovora za kinesku televiziju CGTN istakla čvrsto strateško partnerstvo Srbije i Narodne Republike Kine, zasnovano na „čeličnom prijateljstvu“, koje je, kako kaže, stub ekonomskog i političkog odnosa dve zemlje

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da govorim za CGTN, jednu od najuglednijih globalnih televizijskih kuća koja svojim sadržajem dopire do više od 387 miliona gledalaca u 170 zemalja i regiona- napisala je ministarka na svom instagram nalogu.

- CGTN je prepoznata kao svetski medijski gigant sa preko 115 miliona aktivnih korisnika na višejezičnim digitalnim platformama i impresivnih 16 milijardi pregleda sadržaja- piše u objavi.

- Velika je čast što je Srbija, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, kao pouzdan partner Narodne Republike Kine koji neguje čelično prijateljstvo sa kineskim narodom, a pre svega prijateljstvo dva lidera, dobila prostor na tako uticajnom mediju da predstavi naše ekonomske potencijale, viziju razvoja i rezultate zajedničkih projekata koji nas povezuju- napisala je ministarka.

- Ponosna sam što zajedno predsednikom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem nastavljamo da sledimo jasnu viziju moderne, stabilne i ekonomski snažne Srbije- poručila je ona.



Autor: Jovana Nerić