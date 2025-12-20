Na mrežama isplivala fotka iz bivše Juge: Svi se naježili zbog jednog detalja, kada pogledate shvatićete i zašto

Fotografija dečaka i devojčica iz bivše Jugoslavije mnoge je podsetila na neka davna vremena koja se nikada neće ponoviti

Brojne generacije su zbog fotografije objavljene na Fejsbuk stranici "Nostalgija", otplovile u daleku prošlost. Posebno generacije rođene šezdesetih godina prošlog veka. Naime, na fotografiji su prikazana deca koju kao da je šišao isti frizer!

I to - vlastita majka ili otac. Stariji se zasigurno sećaju "šišanja na trojku", kada se nije znalo da li je neko dete dečak ili devojčica - jer su svi izgledali jednako. Ipak, zbog određenih predmeta na fotografiji, poput suknje koju nosi devojčica u prvom redu desno, prepoznajemo razliku.

Mnogi se ovih vremena sećaju kao onih "koji se nikada neće ponoviti"

"Ništa im ne fali, bili su zadovoljni i srećni", "Da, to su zdrava i razdragana dečica", "Nosili smo gumene čizmice i bili srećni sa namazanom šnitom hleba", "Igrali smo se po celi dan, bez obzira na godišnja doba. Svi smo znali da pričamo, nije nam trebao logoped. Danas samo gurneš klincu telefon u ruke i ćao", samo su neki od komentara ispod objave koja u ovom trenutku broji preko 3.300 lajkova.

- I ja sam dete tog vremena i uopšte nisam nostalgična kad vidim te slike... Ježim se i pitam se kako su mogli ovako da nas potkuse kao da su se nadmetali ko će svoje dete više da unakazi. I danas se sećam suza i jedne takve, nazovi, frizure - napisala je jedna gospođa koja se ne slaže da je ovaj prizor sladak i nostalgičan.

Autor: D.Bošković