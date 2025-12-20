VAŽNO ZA RODITELJE: Online predavanje 'Kako zaštititi dete na internetu'

U svetu gde deca provode sve više vremena u digitalnom prostoru, pitanje njihove bezbednosti postaje prioritet svakog roditelja.

Kako bi pružili konkretne odgovore i pomogli onima kojima je to najpotrebnije, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije i humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“ organizuju online predavanje pod nazivom:

„Nauči kako da zaštitiš svoje dete na internetu – Pomozi drugom“

Datum i vreme: utorak, 23. decembar 2025. u 18:00 časova

Platforma: Zoom

Link za prijavu: Kliknite ovde da se prijavite

Ključne teme predavanjaPrepoznavanje rizika – kako uočiti opasnost pre nego što dođe do posledica

Digitalno nasilje – strategije za zaštitu dece od bullying-a i zloupotreba

Prevare i zloupotrebe – na šta deca najčešće nasedaju i kako ih edukovati

Mehanizmi zaštite – kome se obratiti i koji su prvi koraci u slučaju incidenta

Humanitarni karakter događaja

Ovaj događaj deo je tradicionalne Božićne kampanje organizacije „Srbi za Srbe“. Umesto klasične kotizacije, „ulaznica“ za predavanje je dobrovoljna donacija u skladu sa mogućnostima učesnika.

Sva prikupljena sredstva biće usmerena za pomoć socijalno ugroženim višedetnim porodicama širom Balkana, čime edukacija dobija i dublji, plemeniti smisao.

Poziv na učešće

Predavanje je otvoreno za sve građane, a pristup je moguć sa bilo kog mesta putem računara ili mobilnog telefona.

Pozivamo sve roditelje, prosvetne radnike i zainteresovane građane da iskoriste ovu jedinstvenu priliku, steknu znanje od vrhunskih profesionalaca i pokažu solidarnost u susret praznicima.

Autor: Dalibor Stankov