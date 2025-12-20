VAŽNO ZA RODITELJE: Online predavanje 'Kako zaštititi dete na internetu'

U svetu gde deca provode sve više vremena u digitalnom prostoru, pitanje njihove bezbednosti postaje prioritet svakog roditelja.
Kako bi pružili konkretne odgovore i pomogli onima kojima je to najpotrebnije, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije i humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“ organizuju online predavanje pod nazivom:
„Nauči kako da zaštitiš svoje dete na internetu – Pomozi drugom“
Datum i vreme: utorak, 23. decembar 2025. u 18:00 časova
Platforma: Zoom
Link za prijavu: Kliknite ovde da se prijavite
Ključne teme predavanjaPrepoznavanje rizika – kako uočiti opasnost pre nego što dođe do posledica
Digitalno nasilje – strategije za zaštitu dece od bullying-a i zloupotreba
Prevare i zloupotrebe – na šta deca najčešće nasedaju i kako ih edukovati
Mehanizmi zaštite – kome se obratiti i koji su prvi koraci u slučaju incidenta
Humanitarni karakter događaja
Ovaj događaj deo je tradicionalne Božićne kampanje organizacije „Srbi za Srbe“. Umesto klasične kotizacije, „ulaznica“ za predavanje je dobrovoljna donacija u skladu sa mogućnostima učesnika.
Sva prikupljena sredstva biće usmerena za pomoć socijalno ugroženim višedetnim porodicama širom Balkana, čime edukacija dobija i dublji, plemeniti smisao.
Poziv na učešće
Predavanje je otvoreno za sve građane, a pristup je moguć sa bilo kog mesta putem računara ili mobilnog telefona.
Pozivamo sve roditelje, prosvetne radnike i zainteresovane građane da iskoriste ovu jedinstvenu priliku, steknu znanje od vrhunskih profesionalaca i pokažu solidarnost u susret praznicima.
Autor: Dalibor Stankov