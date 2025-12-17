AKTUELNO

VOZAČI, OPREZ! Ovo pravilo sada NE VAŽI - Važno obaveštenje za sve koji su u saobraćaju ovih dana

RHMZ u više navrata je upozorio da se gusta magla do kraja ove nedelje očekuje u jutarnjim i večernjim satima. Vožnja u takvim uslovima postaje rizična i za sve vozače jako je važno da ovo znaju.

Vožnja po magli je jedna od najvarljivijih situacija u saobraćaju jer vam oduzima najvažnije čulo – vid. Ključ uspeha nije samo u tome da "bolje vidite", već da postanete vidljiviji i da drastično prilagodite brzinu.

Pravilo "Dve sekunde" VIŠE NE VAŽI! Ono postaje pravilo "četiri sekunde". Evo šta to znači. Distanca je vaš najbolji prijatelj. Po magli je kolovoz često vlažan i klizav, a reakcija na štop-svetla ispred vas je sporija. Povećajte razmak toliko da, ako auto ispred vas naglo zakoči, imate vremena da se bezbedno zaustavite.

Magla stvara optičku varku – čini se da se krećete sporije nego što je to stvarno slučaj. Zato je zlatno pravilo: vozite onom brzinom koja vam omogućava da se zaustavite unutar vidnog polja. Ako vidite samo 20 metara ispred sebe, ne smete voziti brže od 30-40 km/h.

Nikako duga svetla! Duga svetla u magli stvaraju efekat "belog zida". Svetlost se odbija o sitne čestice vode (maglu) direktno u vaše oči i potpuno vas zaslepljuje. Oborena (kratka) svetla su obavezna, ona bacaju snop naniže.

