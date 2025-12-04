Teretna vozila na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije čekaju do devet sati: Ovo su detalji, savetuje se oprez

Vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje, magla će smanjivati vidljivost u jutarnjim i večernjim časovima posebno u kotlinama i duž rečnih tokova a tokom dana moguće su i slabe padavine, navodi se us aopštenju AMSS.
Zbog pojačanog vetra u košavskom području vozačima se savetuje da brzinu vožnje dodatno smanje na ovim putevima i prilagode je iznenadnim bočnim i čeonim udarima.
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, a teretnjaci čekaju od sat do devet sati.
Na teretnim terminalima (TMV) vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Horgoš, Kelebija i Bezdan do 180 minuta, Batrovcima 540 minuta, Šidu 360 minuta i Sremskoj Rači 60 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Na graničnom prelazu Mali Zvornik od 2. decembra od 6 časova uspostavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona, a koji je bio u prekidu zbog oštećenja mosta preko reke Drine.
Na graničnom prelazu Trbušnica od 2. decembra kretanje teretnim motornim vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona zabranjeno je za saobraćaj.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
