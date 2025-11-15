Oprez zbog magle! AMSS: Nema zadržavanja na graničnim prelazima

AKTUELNO

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače na maglu koja u jutarnjim i vecernjim časovima može smanjivati vidljivost ispod stotinak metara, i apeluje na oprezniju vožnju, na većem odstojanju.

Saobraćaj je umerenog intenziteta u gradovima, a i na glavnim putnim pravcima odvija se bez zastoja.

Nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja, dodaje se u izveštaju. Svi putevi u Srbiji su prohodni i nema snega.

AMSS ukazuje na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

