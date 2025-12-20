Poziv dobrovoljnim davaocima krvi: Praznici su vreme darivanja

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da naredne nedelje daju krv i time pomognu onima kojima je najpotrebnije.

Krv se može dati u prostorijama Instituta, u ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 časova, a subotom i praznicima od 8 do 15 časova.

Plan akcija po danima

Ponedeljak, 22. decembar – transfuziološki autobus ispred GO Zvezdara od 11 do 15 časova

Sreda, 24. decembar – akcije u Centru za kulturu Lazarevac (10–16h) i u Biblioteci „Despot Stefan Lazarević” Mladenovac (9–15h)

Četvrtak, 25. decembar – Crveni krst Obrenovca od 9 do 15 časova

Petak, 26. decembar – autobus kod TC „Banjica” (12–16h) i ispred Doma zdravlja u Požeškoj (9–14h)

Poslednja nedelja u godini – autobus u TC „BIG Rakovica” od 11 do 15 časova

Poruka Instituta

„Praznici su vreme darivanja. Poklonite ono najvrednije – život. Dajte krv“, navodi se u zvaničnom pozivu.

Autor: Dalibor Stankov