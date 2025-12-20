Radionica i predstava za decu u Kulturnom centru Čukarica

Kulturni centar „Čukarica” nastavlja sa prazničnim programom u okviru manifestacije „Decembarski dani Čukarice”.

Najmlađi posetioci moći će da uživaju u kreativnoj radionici i pozorišnoj predstavi namenjenoj deci.

Radionica „Sreću deli moj Sneško Beli”

Besplatna radionica za decu uzrasta od šest do 12 godina biće održana u subotu, 27. decembra, od 11 do 13 časova u galeriji Kulturnog centra. Radionicu vodi Vesna Šivert, a prijave su moguće putem telefona 011/3552-678.

Predstava „Lilo i Stič u novogodišnjoj noći”

Nedelju dana ranije, u subotu, 20. decembra, na Velikoj sceni Kulturnog centra „Čukarica” biće izvedena predstava „Lilo i Stič u novogodišnjoj noći” u produkciji pozorišta „Šašava družina”. Predstava počinje u 12 časova, režiju i tekst potpisuje Slaviša Trajković, a igraju Anamarija Bralusić, Aleksandra Manasijević, Slaviša Trajković i Milan Popović. Cena karte iznosi 600 dinara.

Praznična atmosfera za najmlađe

Organizatori poručuju da je cilj programa da deci pruži kreativne sadržaje i zabavu u prazničnom duhu, kroz radionice i pozorišne predstave koje donose radost i druženje.

Autor: Dalibor Stankov