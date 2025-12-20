Kilometarske kolone na auto-putu Beograd–Niš: Vozila stoje, čeka se sat vremena!

Ogromne gužve i kilometarske kolone zabeležene su danas na auto-putu iz Beograda ka Nišu.

Prema rečima putnika, u pojedinim delovima vozila gotovo da se ne pomeraju, a čekanje traje i do sat vremena.

Šta se dešava na terenu

Putnici koji su krenuli kod rođaka tokom drugog dana slave Svetog Nikole navode da je saobraćaj potpuno blokiran.

„Ljudi sviraju, nerviraju se, ali džabe. Puštaju samo Hitnu pomoć da prođe“, kažu očevici.

Gužve nisu iznenađenje, jer se na ovom delu puta već mesecima izvode radovi.

Tri udesa dodatno zakrčila put

Prema informacijama sa lica mesta, danas su se dogodila tri udesa:

- sudarila su se dva kamiona,

- zatim kamion i automobil,

- nekoliko vozila se pokvarilo i ostalo na kolovozu.

Sve to dodatno je usporilo saobraćaj i izazvalo nervozu među putnicima.

Radovi, praznični dani i udesi stvorili su savršenu oluju na auto-putu Beograd–Niš. Putnici apeluju na strpljenje i oprez, jer se vozila kreću izuzetno sporo, a prolaz je trenutno omogućen samo vozilima Hitne pomoći.

Autor: Dalibor Stankov