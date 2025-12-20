AKTUELNO

MAGIJA NOVE GODINE JE POČELA! Željko Mitrović u ulozi Deda Mraza daruje skoro 1000 mališana novogodišnjim paketićima!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic/Pink.rs/Jelena Simonović

Vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, najavio je spektakularan novogodišnji događaj – između 500 i 1000 dece dobiće poklone u istom trenutku, u duhu solidarnosti i zajedništva.

Željko Mitrović, poznat po humanitarnom radu i velikim akcijama, objavio je na Instagramu snimak u kojem je prikazan kao Deda Mraz u sankama koje vuku irvasi, pune paketića. Uz video, najavio je da će sutra, u nedelju, biti održan najveći novogodišnji događaj u njegovoj organizaciji.

"Između 500 i 1000 dece će dobiti novogodišnje poklone u istom trenutku! Spojio sam decu iz Zvečanske i drugih ustanova za brigu o deci bez roditeljskog staranja i decu zaposlenih u Pink Media Grupi. Nema razloga da proslavu ne napravimo zajednički, jer svako razdvajanje dece bilo bi u suprotnosti sa mojim životnim načelima," poručio je Mitrović.

Dodao je da je solidarnost drugo ime za brižnost, te da je važno da deca budu zajedno i u dobru i u zlu.

„Uvek je dobro setiti se da je detinjstvo roditelj buduće ličnosti. Zato svaki osmeh, sreća i zadovoljstvo na licima ove naše dece čini da će baš oni biti generacije budućih ljudi, koje će svakako biti bolje od nas,“ napisao je Mitrović.

Ovaj događaj, kako je naglasio, biće prilika da se pokaže koliko je zajedništvo važno i da se deci pruži radost koja će im ostati u sećanju.

