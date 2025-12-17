PONOVO U ULOZI DEDA MRAZA! Željko Mitrović je Jovanovićima prvo obezbedio novi dom, a sada je mališanima ulepšao praznike (FOTO + VIDEO)

Srce veće od svih! Željko Mitrović izgradio dom za četvoro dece bez roditelja, a sada im je poslao i poklone.

Stanojka, Željana, Mileta i Milica – četvoro mališana koji su prerano ostali bez oca, a potom i bez majke – jedini spas pronašli su u već starim i nemoćnim baki i deki, koji su preuzeli brigu o njima.

Život u trošnoj kući, bez grejanja i osnovnih uslova, briga i strepnja činili su svakodnevicu ove porodice.

Onda se letos dogodio susret koji je promenio sve – vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović obišao je Jovanoviće i dodelio im milion dinara – prvu nadu da život može da bude bolji i lepši.

Tako je ova priča došla do još dobrih i humanih ljudi i fondacija, pa su svi zajedničkim snagama pomogli da ova porodica konačno dobije svoj dom. Vlagu i hladnoću zamenili su topli zidovi, nov nameštaj, ususkane sobe... Prvi put u svom kratkom ali teškom životu ovi mališani će Novu godinu dočekati u svojoj novoj i toploj kući.

Da im novogodišnja atmosfera bude još lepša, i ovoga puta se pobrinuo Željko Mitrović, koji im je poslao paketiće.

„Danas smo završili još jedan humanitarni pohod, to je još jedna porodica koju je zadesila zla sudbina, porodica gde baka i deka brinu o četvoro dece kojima je otac preminuo u 48. godini, a majka ih je tada ostavila. Mala Milica je tada imala samo 8 meseci. Sada su oni i dalje mali – 5, 7, 9 i 10 godina, Milica, Mileta, Željana i Stanojka. Baba i deda imaju 70 i 73 godine i oni brinu o njima. Otišli smo da vidimo da li možemo da im pomognemo i zatekli ih u jednoj kuhinji, tu su bili kreveti neki, više su ličili na strunjače na kojima su svi oni spavali. Tada smo odneli novac da kupe plac i ostavili svešteniku, ako se sećate, novac za potrepštine za njihov život i počeli sa gradnjom. Moram da se zahvalim Branku Babiću koji je takođe pomogao da tu kuću sagradimo i da je opremimo kompletno. Tako da evo – akcija je uspešno završena i ja mislim da koliko-toliko imaće sada pristojniji život“, rekao je Željko Mitrović.

Brigu i suze na dečjim licima zamenili su osmesi i radost. Strah i neizvesnost koje su baka i deka svakodnevno osećali preko noći su prerasli u mir i zahvalnost.

Dečica konačno imaju tople dečje sobe, udobne krevete, funkcionalno kupatilo i moderan dom.

Iako su prerano odrasli, nisu ostali zaboravljeni. Kada su najviše izgubili, dobili su dokaz da još ima ljudi koji veruju u humanost. Ovi gestovi za nekoga znače – ceo svet.

Autor: Dalibor Stankov