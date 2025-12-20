OD 1. JANUARA STIŽU NOVA PRAVILA ZA PRODAJU POLOVNIH AUTOMOBILA: Bez ovog papira trgovina neće biti moguća!

Evropska unija uvodi stroža pravila od 2026. godine – bez tehničkog pregleda ili procene veštaka vozilo se neće moći prodati, odjaviti niti izvesti.

Prodaja polovnih automobila u Evropskoj uniji od 2026. godine postaće znatno složenija. Nova uredba donosi stroža pravila koja bi posebno mogla da pogode privatne prodavce i manje trgovce, a cilj je da automobilsko tržište postane održivije.

Prema novim pravilima, prilikom prodaje polovnog automobila mora se dokazati da vozilo nije otpadno vozilo (End-of-Life Vehicle – ELV). Taj dokaz može da se pribavi na dva načina:

obavljanjem tehničkog pregleda, nakon kojeg se dobija potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila,

ili procenom stanja vozila od strane nezavisnog sudskog veštaka za motorna vozila.

Bez jednog od ova dva dokumenta, od 2026. godine neće biti moguće prepisati vozilo, odjaviti ga niti izvesti u inostranstvo. Pravilo se odnosi na prodaju putem digitalnih platformi ili preko ovlašćenih trgovaca, dok su privatne prodaje za sada izuzete.

Evropska unija ovom uredbom želi da uspostavi kružnu ekonomiju vozila. Vredne sirovine poput litijuma, nikla i kobalta trebalo bi da se efikasnije recikliraju kako bi se smanjila zavisnost od ograničenih resursa. Uredba je usklađena sa EU regulativom o baterijama, koja od 2027. godine uvodi obavezne kvote reciklaže kritičnih sirovina.

Deo nove regulative je i tzv. Digitalni pasoš vozila (Digital Circularity Vehicle Pass – CVP), koji će omogućiti praćenje porekla i upotrebe materijala u vozilu. Cilj je da se obezbedi da vredne sirovine na kraju životnog veka automobila završe u ovlašćenim centrima za zbrinjavanje.

Autor: Dalibor Stankov