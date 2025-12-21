AKTUELNO

SRBIJA LIDER U REGIONU: MUP proglašen za najuspešniju službu u borbi protiv sajber kriminala

Na nedavno održanom godišnjem sastanku projekta Saveta Evrope „CyberSEE“ u Sarajevu, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (SBVTK) MUP-a Srbije zvanično je proglašena za operativno najaktivniju i najuspešniju jedinicu u regionu Zapadnog Balkana.

Ovo priznanje dolazi kao potvrda kontinuiranog rada Uprave za tehniku na suzbijanju najsloženijih oblika digitalnog kriminala, od zaštite dece na internetu do zaplene kriptovaluta.

Ključni rezultati i međunarodne operacije

Zvanični izveštaj projekta Saveta Evrope ističe konkretne doprinose Republike Srbije koji su direktno uticali na bezbednost digitalnog prostora, ne samo u regionu već i širom Evrope. Među najznačajnijim uspesima izdvajaju se:


Zaštita dece na internetu: Uspešno učešće u međunarodnoj operaciji razbijanja pedofilske platforme „Kidflix“, kao i nastavak sprovođenja domaće akcije „ARMAGEDDON“.

Suzbijanje phishing prevara: Razbijanje lanca prevara koji je ciljao korisnike platforme Netflix, čime je sprečena masovna krađa podataka i novca građana.

Borba protiv piraterije: Identifikacija i gašenje brojnih ilegalnih IPTV platformi.

Finansijski udar na kriminal: Uspešno oduzimanje kriptovaluta u više predmeta vezanih za organizovani kriminal.

