AKO VAM SE ZAGLAVI AUTO U SNEGU, JEDNA STVAR POMAŽE Ima je svaka kuća, jeftina je, a evo kako BEZBEDNO da izvučete kola

Zima nam uveliko stiže, a s njom i klizavi putevi i nepredvidive situacije na putu. Mnogi vozači misle da su jedini spas so i pesak kako bi odglavili svoje vozilo iz snega, ali zapravo postoji jedno jeftino i često zaboravljeno sredstvo koje će vam pomoći u pravi čas.

Ako putujete u OVU zemlju u komšiluku, a nemate zimske gume, kazna je do čak 6.000 EVRA! Sve kreće 15. novembra



Šta uraditi ako auto prokliza u snegu ili na ledu?

Ako vam se desi da zaglavite na snegu ili ledu, ne paničite. Jednostavno pospite malo sode bikarbone ispred pogonskih točkova. Soda povećava trenje između gume i klizave površine, dajući dovoljno prijanjanja da se izvučete.

Evo kako tačno treba voziti po snegu i ledu: Ove cake mogu da vam spasu život

Zašto je soda bolja od peska ili soli?

Pesak i so mogu biti korisni, ali soda bikarbona je često bolji izbor. Manje je abrazivna, ekološki prihvatljiva i neće oštetiti boju automobila niti kontaminirati okolinu. A i realno, ko od nas nosi džak peska u gepeku? Soda je diskretna i uvek pri ruci.

Soda pomaže i kod neprijatnih mirisa u kolima

Osim što pomaže na zaleđenim putevima, soda bikarbona je odlična i za neutralisanje neprijatnih mirisa. Kada se nešto prospe ili se nakupi ustajali miris, pospite malo sode po sedištima ili patosnicama, ostavite nekoliko sati (ili preko noći) i usisajte. Auto će mirisati mnogo svežije, bez hemikalija.

Može li soda da pomogne kod zaleđenih brava?

U nuždi, malo sode bikarbone pomešane sa vodom može da stvori pastu koja se nanosi na zaleđenu bravu. Neće odlediti u sekundi, ali može olakšati otključavanje.

Zimske gume su obavezne od 1. novembra ako na putevima ima snega

Praktični saveti za korišćenje sode u autu zimi:

Uvek imajte malu, čvrsto zatvorenu kutiju sode bikarbone u gepeku ili ispod sedišta.

Ne držite je otvorenu da se ne rasipa po kolima.

Koristite je umereno – šaka ili dve po točku je dovoljna da se izvučete iz snega.

Obavezno koristite rukavice dok je posipate po putu.

Najčešća pitanja:

Da li soda oštećuje gume? – Ne, potpuno je bezbedna.

Koliko sode je potrebno za proklizale točkove? – Obično šaka ili dve po točku.

Može li se koristiti na vetrobranskom staklu? – Za manja čišćenja može, ali redovno se ne preporučuje.

Gde je najbolje čuvati sodu u autu? – U čvrsto zatvorenoj plastičnoj kutiji u gepeku ili pregradi.

Ne čekajte da vam zatreba – uzmite kutiju sode bikarbone već danas i budite spremni za sve zimske izazove!

Obavezne zimske gume od 1. novembra: Evo kolike su kazne i cene zamene guma

Autor: D.Bošković