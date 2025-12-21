SUTRA SLAVIMO VAŽAN PRAZNIK: Sve žene u Srbiji treba da urade ove stvari za zdravlje i potomstvo

Srpska pravoslavna crkva i vernici 22. decembra proslavljaju praznik posvećen začeću Svete Ane, majke Bogorodice. Ovaj dan u narodu je poznat kao vreme molitve, poštovanja tradicije i običaja koji simbolizuju nadu i plodnost.

Pravedni Joakim i Ana nisu imali dece punih pedeset godina svog braka. Kada su već pomislili da neće dobiti potomstvo, arhanđel Gavrilo im se javio i rekao da su njihove molitve uslišene: Ana će roditi ćerku Mariju, buduću Bogorodicu. Prema predanju, Ana je rodila Mariju u svojim sedamdesetim godinama.

Ovaj događaj je postao simbol Božijeg čuda i nagrade za istrajnu veru, a narod ga pamti i kroz razne običaje koji se i danas poštuju.

Verovanja i običaji na današnji dan

Na ovaj praznik, žene se tradicionalno uzdržavaju od svakog rada i posvećuju vreme molitvama Svetoj Ani, posebno one koje žele decu ili još nisu ostvarile porod.



U nekim selima zadržao se i paganski običaj: majke sa ženskom decom obilaze kuću i bacaju pepeo ili proso kako bi zaštitile dom od zlih sila. Bolesne žene odlaze u manastire na molitve, dok nerotkinje ponekad borave po tri dana u konacima manastira, moleći se za blagoslov i plodnost.

Prema verovanjima, oni koji dugo nemaju dece smatrani su grešnicima, dok su roditelji poput Joakima i Ane svojim primerom pokazali da vera i strpljenje donose nagradu. Njihova molitva i istrajnost rezultirali su čudom – rođenjem Marije, koja je kasnije postala majka Hrista.

Joakim je doživeo 80, a Ana 79 godina, ostavljajući za sobom priču o veri, nadi i Božijem čudu koje se pamti i prenosi kroz generacije.

Autor: D.Bošković