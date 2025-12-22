'SAD JE NEKAKO SVE DOBILO SMISAO' Željko Mitrović u teatru 'Odeon' podelio 1.000 novogodišnjih paketića i koverte sa džeparcem! Poklone dobili mališani bez roditeljskog staranja ali i deca zaposlenih u Pink Media Group (VIDEO+FOTO)

U Teatru Odeon, vlasnik Pink Media Grupe, organizovao je najveći novogodišnji događaj. Više od 1000 mališana iz beogradskih ustanova za brigu o deci bez roditelja, kao i deca zaposlenih u Pink Media Grupi, od Željka Mitrovića dobili su novogodišnje poklone i džeparac.

Mitrović je najpre istakao da su ovih dana više bili na točkovima nego što su bili u Beogradu, ali je istakao da je ovo bio njemu lično najveći i najznačajniji događaj.

Organizovali smo ovaj događaj za preko 1000 dece, gde nikoga nismo razdajali, to su deca iz Zvečanske i ostalih ustanova za brigu o deci bez roditeljskog staranja, plus deca svih zaposlenih u svim kompanijama Pink Media Grupe. Nešto ispod 1000, tako da smo jedva stali ovde u Teatar Odeon, ali sam pre svega zadovoljan zato što nismo razdvajali i pravili posebne proslave, zato što bi razdvajanje dece po bilo kom kriterijumu bilo u direktnom sukobu sa mojom ličnošću - rekao je Mitrović.

Kako kaže, uspeli su i preko 15-ak porodica po Srbiji, koje imaju više od četvoro, petoro ili šestoro dece da obradujemo. Dodaje da je plan da sledeće godine čak 50 porodica usreći i pomogne da što bolje savladaju sve životne prepreke.

To je jedna od glavnih ambicija. Ja sam se naravno šalio da će se fondacija zvati Sveti Žeks, fondacija će se zvati Milenija, po mojoj pokojnoj majci. Ona je i napravila ovo od mene što je napravila. Nekome se sviđa, nekome ne, ali prosto ovo je deo moje ličnosti i odlučio sam da živim ovaj život, na način, da mi je ovo jedna od najznačajnijih kategorija životnih - rekao je Mitrović.

Ističe da ljudi očekuju da država sve reši, ali dodaje da država ne može sve da reši, niti ima snage za sve i svaku mikro jedinicu i porodicu koja ima neku zlu sudbinu.

Ne možemo naravno ni mi, ali možemo svi zajedno. Ja sam čak prošle nedelje prodao deo svoje imovine da bih za sledeću godinu obezbedio dovoljno sredstava i da bi pomogli tim porodicama, tačnije njih 50, koliki smo budžet formirali. Imovina nije ključna, šta će vam imovina ako je većina oko vas nesrećna, usrećiti ljude je mnogo veća stvar i značajniija od imovinskog stanja - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da ako svako uradi malo, a nečije malo je za nekog mnogo, imamo veliku šansu da formiramo buduće generacije koje će biti bolje od nas, a kako ističe, valjda je to cilj.

Mitović je o ovom događaju obavestio i svoje pratioce na društvenim mrežama, objavivši prelep video sa sinoćnjeg događaja.

Sreća na licima hiljadu mališana je najveća i najznačajnija nagrada i priznanje koje sam dobio poslednjih godina! Klinci iz Zvečanske i ostalih domova i ustanova za brigu o deci bez roditeljskog staranja, zajedno sa decom zaposlenih u Pink Media Grupi, bili su moji gosti u Teatru Odeon! Dobili su predstavu, paketiće, novogodišnje dzeparce i žurku! Neki od njih su mi rekli da im je ovo najlepši dan u životu! Njihova zahvalnost i zahvalnost svih porodica koje obilazimo i pomažemo ovih dana, učinili su da se ova magična čarolija raspe po mom celom biću i zahvalan sam im na tome! Da bih u narednoj godini povećao sopstveni budžet za sprovođenje humanitarnih akcija koje se odnose na ugrožene porodice sa mnogo dece, ja sam prošle nedelje prodao deo svoje imovine kako bih bio siguran da ćemo uspeti da u narednoj godini usrećimo bar 50 ovakvih porodica i da pokušamo da im preokrenemo točak zle sudbine koji je na svakom koraku! Šta će mi sva ta imovina ako stalno vidjam nesrećne i tužne! Sad je nekako sve dobilo smisao, a ja sam konačno jako srećan čovek! Držite se dragi moji klinci i idemo dalje! - napisao je Mitrović.

Da je Željko Mitrović deci ulepšao praznike govore njihovi osmesi i sjajno raspoloženje, a nakon gledanja predstave Julija i Romeo, dodele paketića i džeparaca, usledila je i velika žurka, tokom koje je muziku puštao DJ Žeks.

Na pitanje, kakvi su pokloni, deca su uglavnom odgovarala sa "super", kao i da im je najdraži deo bila podela paketića.

- Pokloni su super, baš nam je lepo i zabavno. Doćićemo opet - rekli su mališani nakon predstave.

- Presrećna sam što sam ovde bila, predstava je bila presmešna. Smejala sam se kao luda. Nikad bolje - rekla je jedna mala ljubiteljka pozorišta.

Drugima su se pak svideli momenti poput bacanja igračaka u toku predstave, a nekima pevanje i đuskanje.

Detinjstvo je roditelj buduće ličnosti, a svaki osmeh na zadovoljnim licima dece, kako smatra Željko Mitrović, čine da današnji klinci postanu dobri ljudi i bolje generacije od trenutnih.

