Srbija među prvima u regionu uvodi testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije obaveštava javnost da će, počev od 1. januara 2026. godine, započeti sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola, čime Republika Srbija postaje među prvim državama u regionu koja uvodi ovaj postupak u punoj meri.

Ovim korakom obezbeđeni su uslovi za primenu zahteva iz odredbe ARO.RAMP.106 Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja, kojim je u domaće zakonodavstvo preuzeta Uredba (EU) br. 965/2012. Pravni osnov za sprovođenje testiranja stvoren je izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije broj 19/25.

Testiranje će se sprovoditi nad letačkim i kabinskim posadama domaćih i stranih vazduhoplova koji koriste aerodrome u Republici Srbiji. Provere će obavljati posebno osposobljeni i ovlašćeni vazduhoplovni inspektori Direktorata, u skladu sa članom 193. Zakona o vazdušnom saobraćaju i navedenom odredbom ARO.RAMP.106.

Shodno članu 193. stav 1. Zakona o vazdušnom saobraćaju, propisana je nulta tolerancija na prisustvo alkohola kod članova posade vazduhoplova. Za merenje količine alkohola koristiće se sertifikovani i baždareni uređaji za merenje alkohola u dahu, koji imaju dokaznu snagu u sudskom postupku.

U slučaju da član letačke ili kabinske posade odbije testiranje ili se testom utvrdi prisustvo alkohola, vazduhoplovni inspektor će mu privremeno zabraniti obavljanje poslova člana posade i o tome izvestiti nadležne organe.

Testiranje će se, po pravilu, obavljati u kabini vazduhoplova, a podaci o sprovedenim testiranjima unosiće se u centralizovanu bazu podataka koju vodi Agencija Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA). O početku primene ovog postupka Direktorat je blagovremeno obavestio sve vazduhoplovne subjekte u Srbiji i EASA-u, koja ima ulogu da pruža podršku u definisanju prioriteta testiranja i vođenju relevantnih podataka.

Uvidom u podatke kojima raspolaže EASA utvrđeno je da je Republika Srbija među prvim državama u regionu koja započinje primenu testiranja posada vazduhoplova na prisustvo alkohola, čime se dodatno unapređuje nivo bezbednosti i usaglašenosti sa evropskim standardima u oblasti vazdušnog saobraćaja.

