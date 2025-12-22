Fond za mlade talente raspisao konkurs za stipendiranje oko 1.600 studenata

Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je konkurs za stipendiranje najboljih studenata završne godine osnovnih, integrisanih i master akademskih studija za školsku 2025/26. godinu.

Prema konkursu, biće dodeljeno do 1.111 stipendija studentima završne godine osnovnih i integrisanih akademskih studija, kao i do 500 stipendija studentima završne godine master akademskih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Srbija.

Prijava na konkurs

Konkurs je otvoren do 26. januara 2026. godine, a prijave se podnose elektronski putem sistema eTalenti i usluge na portalu eUprava na sledećem linku: eUprava prijava.

Broj stipendija po poljima određen je analizom podataka o broju upisanih budžetskih studenata na pretposlednju godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija, kao i analizom podataka o broju upisanih budžetskih studenata na master akademske studije.

Informacije i kontakt

Sve detaljne informacije o konkursu dostupne su na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Kandidati se mogu informisati putem:

- elektronske pošte: fond.konkursi@nitra.gov.rs

- telefonske linije: 011/311-07-85 (radnim danima od 10:00 do 12:00 časova)

- Viber aplikacije: 064/816-60-10

Autor: Dalibor Stankov