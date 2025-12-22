RADOST BOŽIĆA NA KOLARCU – POKLON KONCERT ZA SVE GENERACIJE

Beograđani će i naredne godine za najradosniji hrišćanski praznik na poklon dobiti Božićni koncert, koji će biti održan 7. januara 2026. godine u 12 časova u Velikoj dvorani Zadužbine Ilije M. Kolarca. Svi zainteresovani besplatne ulaznice mogu preuzeti od ponedeljka 22. decembra na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

Treću godinu zaredom Božićni koncert organizuje Fondacija Alek Kavčić sa ciljem da se nanajlepši način obeleži praznik zajedništva, inspiracije i umetničke saradnje. Kao i prethodnihgodina svečani program će izvesti Veliki orkestar učenika Škole za muzičke talente iz Ćuprije,studenti Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda i Akademije umetnosti iz Novog Sada, kao ičlanovi najeminentnijih ansambala – beogradske i novosadske Opere, Umetničkog ansamblaMO „Stanislav Binički“, ansambla Pozorišta na Terazijama, Simfonijskog orkestra RTS-a,Crnogorskog simfonijskog orkestra i Beogradske filharmonije.

„Božićni koncert Fondacije Alek Kavčić je više od muzičkog događaja – to je susret generacija,talenata i vrednosti koje želimo da negujemo u društvu. Naša misija je da muzika bude dostupnasvakom detetu, da inspirišemo zajedništvo i radost, posebno u vreme praznika.“ istakli suorganizatori.

Umetnički rukovodilac i dirigent simfonijskog orkestra će biti Nikolina Nika Kovačević, koja jeprogramom obuhvatila kapitalna muzička dela brojnih evropskih kompozitora, tako da ćepublika uživati u delima austrijske, nemačke, ruske, francuske, italijanske i španske muzičketradicije.

„Ponosna sam što vodim ansambl koji će na sceni okupiti mlade i iskusne umetnike, a koji ćezajedno stvoriti magiju i sa publikom podeliti radost muzike. Ovaj koncert je dokaz da umetnostmože da inspiriše i poveže ljude, bez obzira na godine i iskustvo. A posebno Božić je dan kadatreba da probudimo nadu i podstaknemo ljude da budu bolji jedni prema drugima.“ izjavila jeNikolina Nika Kovačević.

Najmlađi učesnik ovogodišnjeg Božićnog koncerta biće devetogodišnja Emilia Anastasijević,vunderkind na violini, koja će izvesti kompoziciju „Ciganske melodije“ španskog kompozitoraPabla de Sarasatea. Emilia je iz Niša, violinu je počela da svira sa pet godina, a kao izuzetanumetnički i muzički talenat trenutno je učenica Škole za muzičke talente u Ćupriji kod profesoraDragutina Mladenovića. Od svoje šeste godine nastupa sa orkestrima, a samo tokom 2025.godine je osvojila prve nagrade na šest renomiranih međunarodnih takmičenja mladih talenata.Poslednja nagrada u nizu je Grand Prix na Barcelona International Young Artists Competition,što joj je omogućilo da nastupi kao solista sa orkestom u Valensiji.

Grandioznom orkestru mladih talenata i profesionalnih muzičara kao gost pridružiće se i istaknuti džez pijanista, kompozitor i regionalno priznat umetnik Ivan Aleksijević. Kao umetnikkoji decenijama, uz rafiniranu estetiku, uspešno prožima i spaja muzičke žanrove, IvanAleksijević za Božićni koncert priprema segment posvećen srpskoj muzičkoj nacionalnoj školi.

Autor: Jovana Nerić