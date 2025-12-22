NOVA ODLUKA NBS! PRINUDNA NAPLATA PO NOVIM PRAVILIMA Evo šta znači za građane i firme

Prinudna naplata sa bankarskog računa je postupak u kojem se novac dužnika skida sa računa bez njegove saglasnosti, kako bi se naplatio dug po osnovu sudskih presuda, poreskih rešenja, carinskih obaveza, menica ili drugih izvršnih osnova.

Narodna banka Srbije objavila je novu, ažuriranu odluku o prinudnoj naplati sa računa klijenata, koja precizira kako i kada banka može blokirati i preneti sredstva radi naplate duga.

Prinudna naplata sa bankarskog računa je postupak u kojem se novac dužnika skida sa računa bez njegove saglasnosti, kako bi se naplatio dug po osnovu sudskih presuda, poreskih rešenja, carinskih obaveza, menica ili drugih izvršnih osnova. Ovaj postupak se sprovodi automatski i odnosi se na sve koji imaju račun u banci, i građane i privredne subjekte.

U praksi, to znači da vlasnik računa može ostati bez pristupa svom novcu čim postoji pravosnažan osnov za naplatu, bez dodatnog upozorenja i bez mogućnosti da sam bira sa kog računa će se dug namiriti.

Kako dolazi do blokade računa

Kada se pokrene postupak prinudne naplate, banka je u obavezi da odmah blokira sredstva na svim računima dužnika. To ne važi samo za jedan račun, već za sve račune koje ta osoba ili firma ima – i dinarske i devizne.

Podaci o stanju na računima dostavljaju se elektronski, a sredstva se potom prenose poveriocima sve dok se dug ne isplati u celosti. Postupak je brz i ne zahteva nikakvu aktivnost od strane dužnika – sistem radi automatski.

Šta ako na računu nema dovoljno novca

Ukoliko na jednom računu nema dovoljno sredstava da se dug naplati, postupak se nastavlja. Novac se traži na drugim računima istog klijenta, uključujući i devizne račune, pri čemu se iznos preračunava u dinarsku protivvrednost.

To praktično znači da „pražnjenje“ jednog računa ne sprečava naplatu – dug će se naplatiti čim se novac pojavi na bilo kom računu koji pripada dužniku.

Ko sve može biti obuhvaćen prinudnom naplatom

Prinudna naplata se primenjuje na:

- građane koji imaju dug po osnovu sudskih ili poreskih rešenja,

- preduzetnike,

- privredna društva,

- udruženja i druge pravne subjekte.

Nema razlike između fizičkih i pravnih lica kada je u pitanju sam postupak – pravila su ista, a blokada se odnosi na celokupna sredstva.

Posebne i osetljive situacije

Postoje i složeniji slučajevi, poput onih kada više subjekata koristi isti matični broj (na primer udruženja ili organizacije), kao i situacije sa privremenim merama zabrane raspolaganja sredstvima. U tim slučajevima primenjuju se posebne procedure, ali je suština ista – sredstva su blokirana dok se ne razjasni osnov ili dok se dug ne izmiri.

Zašto je ovo važno za svakog ko ima račun u banci

Ovakvim sistemom dugovanja više ne mogu lako da se „preskaču“ ili odlažu. Čim postoji pravni osnov, novac može biti skinut sa računa bez dodatnih koraka i bez dogovora sa klijentom.

Za firme to može značiti ozbiljan problem sa likvidnošću, a za građane iznenadni gubitak sredstava za svakodnevne troškove. Zato je važno da svako ko ima dug ili sumnja da bi mogao ući u postupak prinudne naplate redovno proverava svoje obaveze i stanje na računima.

Kako građani mogu da se zaštite

Jedini način da se izbegne prinudna naplata jeste pravovremeno izmirivanje obaveza ili rešavanje duga pre nego što dođe do izvršenja. Kada postupak jednom krene, prostor za reakciju je veoma ograničen.

U praksi, mnogi građani tek kada im račun bude blokiran shvate da dug postoji, a tada je već kasno za pregovore i odlaganja.



Autor: Jovana Nerić