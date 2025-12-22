AMSS: Zadržavanja za teretnjake šest sati na izlazu na Batrovcima, evo kakvo je stanje na ostalim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 17.15 časova, na putničkim terminalima na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu, vozila se zadržavaju 20 minuta, dok se teretna vozila najduže zadržavaju na izlazu na graničnom prelazu Batrovci - šest sati.

Na graničnom prelazu Sremska Rača, na izlazu, teretna vozila čekaju dva sata, a na Gradini, takođe na izlazu, tri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Produženo je radno vreme GP „Bački Vinogradi“. Svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biće otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: Marija Radić