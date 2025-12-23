Učenici u Vojvodini od sutra na zimskom raspustu – evo kada ostali idu na odmor!

AKTUELNO

Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini počinje sutra, 24. decembra, i trajaće do 9. januara 2026. godine. Za učenike u ostatku Srbije raspust počinje 31. decembra i završava se 16. januara.

Prema školskom kalendaru 2025/26. prvo polugodište u Vojvodini završava se 23. decembra, a drugo počinje 12. januara. U ostatku Srbije drugo polugodište počinje 19. januara.

Tokom školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust, navelo je Ministarstvo prosvete.

