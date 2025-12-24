AKTUELNO

STIGLA JE PROMENA VREMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Evo kakvi dani su pred nama

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.


Oblačno sa kišom, u planinskim predelima istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, dok se kratkotrajni prestanak padavina očekuje pre podne u jugozapadnim predelima.


Od sredine dana prestanak padavina u većini ostalih predela, uz mogućnost da krajem dana i tokom noći ponovo dođe do padavina sa juga i istoka, u nižim predelima sa kišom, a u brdsko - planinskim, kao i ponegde u nižim predelima centralne Srbije sa snegom.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području jak, a na jugu Banata, Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine.

Temperatura od jedan do osam stepeni.

Oblačno i vetrovito, ujutro i pre podne sa kišom, posle podne suvo, a nove padavine se očekuju kasnije uveče i tokom noći.

Najviša dnevna temperatura pet stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U četvrtak oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Od petka umereno oblačno vreme, malo svežije i uglavnom suvo.

U košavskom području u većini dana umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar, koji će od petka biti u slabljenju.

