JUTROS MAGLA I MINUS, A POPODNE... Evo kakvi dani su pred nama

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Od sredine dana očekuje se postepeno razvedravanje, sem u Bačkoj i Sremu gde će se niska oblačnost i magla zadržati i duže tokom dana. U brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana sunčano.

Duvaće slab do umeren, jugoistočni i istočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak.

Temperature će se kretati od -6 do 5 stepeni na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini i do 13 stepeni na jugoistoku zemlje.

VREME U BEOGRADU

U glavnom gradu ujutru u pojedinim delovima grada magla i niska oblačnost, a sredinom dana postepeno će doći do razvedravanja.

Najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD

U narednih sedam dana zadržaće se suvo i stabilno vreme.

