IZ MINUSA U PLUS! Danas i magla i sunce i maksimalno do 12 stepeni, a EVO ŠTA NAS OČEKUJE NAREDNE SEDMICE

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
U većem delu zemlje magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše i najvišom temperaturom do 12 stepeni.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pretežno sunčano vreme zadržaće se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini.
Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, na istoku Srbije slab i umeren zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Maglovito i tmurno sa lokalnom pojavom sipeće kiše. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 3 stepena, a najviša oko 7 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima za narednih sedam dana, početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, pa će tokom dana biti i sunčanih perioda.
Produžava se uglavnom stabilno vreme, samo se u sredu očekuje prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu.
