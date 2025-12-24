RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE! Sneg stiže u Srbiju - Ovi delovi zemlje prvi na udaru

AKTUELNO

U istočnoj Srbiji danas i sutra 25. decembra padaće sneg uz stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 centimetara u nižim delovima Timočke i Negotinske Krajine do preko 30 do 40 centimetara u planinskim predelima Karpatske oblasti.

Kako je objavio upozorenje RepubličkI hidrometeorološkI zavod, u ostalim regionima Srbije koji se nalaze južnije od Save i Dunava sutra će se formirati manji snežni pokrivač, a sneg će biti najintenzivniji u jutarnjim i prepodnevnim satima.

Prema prognozi RHMZ, danas će biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača na planinama istočne Srbije.

Kratkotrajni prestanak padavina očekuje se pre podne u južnim, a posle podne postepeno i u većini ostalih predela.

Uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg.

Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne, istočne i centralne Srbije preći u susnežicu i sneg.

