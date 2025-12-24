Prve poreske obaveze u januaru firme dužne da izmire do 5. januara

Poreska uprava objavila kalendar obaveza za januar – najviše rokova ističe 15. januara.

Rok za prve obaveze koje su poreski obveznici dužni da izmire u januaru ističe 5. januara, do kada je potrebno dostaviti obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u decembru 2025. godine, kao i izveštaje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i izvršiti uplatu sredstava, navodi se u poreskom kalendaru za januar Poreske uprave.

Sledeći rok je 12. januar, kada obveznici treba da podnesu poreske prijave i plate porez na premije neživotnih osiguranja za decembar 2025. godine, kao i da poreski dužnici iz člana 10. Zakona o PDV-u podnesu prijave i plate porez na dodatu vrednost za isti period.

Najveći broj obaveza dospeva 15. januara. Do tog datuma potrebno je izvršiti plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za decembar, poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za četvrti kvartal, akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, kao i doprinosa za sveštenike, verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere.

Firme bi do 15. januara trebalo da podnesu poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače i članove privrednog društva, da plate doprinose za decembar, kao i da podnesu prijave za PDV i obrazac PID PDV 1 za decembar 2025. godine, ukoliko su ispunjeni kriterijumi za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu.

Do istog datuma obveznici su dužni da podnesu prijave za obračun akcize za decembar, akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju, da plate akcizu i dostave proizvodni normativ za akcizne proizvode koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2026. godini.

Poslednje obaveze u januaru dospevaju 30. januara – podnošenje poreske prijave i plaćanje obaveza za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i naknade za izvršen rad (samoporezivanje) za četvrti kvartal 2025. godine, kao i podnošenje prijave i plaćanje akcize za prvu polovinu januara.

Autor: Dalibor Stankov