Hitno se oglasio Batut: Opasna pojava na teritoriji širom Srbije, evo o čemu se radi

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da će prognozirane minimalne dnevne temperature vazduha biti u kategoriji "opasne pojave" na teritoriji raškog, moravičkog, pirotskog, topličkog, pećkog, kosovskomitrovačkog, kosovskopomoravskog i kosovskog okruga 1. i 2. januara, a u pčinjskom i prizrenskom okrugu 2. januara, dodajući da ipak ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće, prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

U kategoriji potencijalno opasne pojave naći će se centralni delovi Srbije, kao i pojedini delovi zapadne, južne i istočne Srbije u drugoj polovini posmatranog perioda (od 24. decembra do 2. januara), a u većem delu Srbije 1. i 2. januara.

Kako se dalje prezicira u saopštenju, sa aspekta zdravlja ljudi po preporukama SZO, talas hladnoće je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod definisane kritične vrednosti.

"Na osnovu najnovijih prognostičkih produkata ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće u datom periodu", zaključuje Institut za javno zdravlje Srbije.

Potencijalno opasna pojava podrazumeva da vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ukoliko planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku, navodi se u saopštenju "Batuta".

Opasna pojava znači da su vremenske pojave takvog inteziteta da mogu da prouzrokuju materijalnu štetu i mogu biti opasne po ljude i životinje, i podrazumeva srednju temperaturu od dva stepena Celzijusa kao i, odnosno ili, pojavu leda i "ozbiljnih padavina".

Preporuke tokom opasne pojave su toplo odevanje i konzumacija toplih napitaka, kao i da se preduzmu neophodne mere opreza prilikom izlaska napolje.

Autor: Marija Radić