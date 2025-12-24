AKTUELNO

Društvo

Hitno se oglasio Batut: Opasna pojava na teritoriji širom Srbije, evo o čemu se radi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da će prognozirane minimalne dnevne temperature vazduha biti u kategoriji "opasne pojave" na teritoriji raškog, moravičkog, pirotskog, topličkog, pećkog, kosovskomitrovačkog, kosovskopomoravskog i kosovskog okruga 1. i 2. januara, a u pčinjskom i prizrenskom okrugu 2. januara, dodajući da ipak ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće, prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

U kategoriji potencijalno opasne pojave naći će se centralni delovi Srbije, kao i pojedini delovi zapadne, južne i istočne Srbije u drugoj polovini posmatranog perioda (od 24. decembra do 2. januara), a u većem delu Srbije 1. i 2. januara.

Kako se dalje prezicira u saopštenju, sa aspekta zdravlja ljudi po preporukama SZO, talas hladnoće je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod definisane kritične vrednosti.

"Na osnovu najnovijih prognostičkih produkata ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće u datom periodu", zaključuje Institut za javno zdravlje Srbije.

Potencijalno opasna pojava podrazumeva da vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ukoliko planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku, navodi se u saopštenju "Batuta".

Opasna pojava znači da su vremenske pojave takvog inteziteta da mogu da prouzrokuju materijalnu štetu i mogu biti opasne po ljude i životinje, i podrazumeva srednju temperaturu od dva stepena Celzijusa kao i, odnosno ili, pojavu leda i "ozbiljnih padavina".

Preporuke tokom opasne pojave su toplo odevanje i konzumacija toplih napitaka, kao i da se preduzmu neophodne mere opreza prilikom izlaska napolje.

pročitajte još

Ivan Ristić upozorava: Posle Nove godine stižu obilne snežne padavine i ledeni dani

Autor: Marija Radić

#Batut

#Upozorenje

#Vreme

#opasna pojava

#ŠTETA

POVEZANE VESTI

Društvo

'BATUT' SE OGLASIO UPOZORENJEM ZA BEOGRAD: Očekuje se opasna pojava tokom 3 dana, obuhvatiće i doček Nove godine

Društvo

Batut se oglasio o GRIPU: Najviše obolelih u OVOJ starosnoj grupi

Društvo

Oglasio se Batut: Više od 6.200 slučajeva oboljenja sličnih gripu, objavili KRITIČNE BROJKE!

Društvo

Batut: Najnovije informacije o virusu Zapadnog Nila u Srbiji

Društvo

BATUT UPOZORAVA: Vreme KRITIČNO PO ZDRAVLJE, jedna pojava vodi u SMRT! Većina teritorije Srbije 10. i 11. januara u ovoj opasnosti!

Društvo

NOVO OGLAŠAVANJE BATUTA! Srbijom se širi OPASAN VIRUS - Pojedini oboleli imaju KOMPLIKACIJE