Teretnjaci na Sremskoj Rači čekaju šest sati, snega ima kod Majdanpeka, Negotina i Zaječara

Na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su pojedine deonice pod snegom i zahtevaju opreznu vožnju.

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 17.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na graničnom prelazu Sremska Rača, gde na izlazu čekaju oko šest sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ u 17.18 časova, na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja snega ima na sledećim deonicama:

I B-33, Majdanpek – Klokočevac – Štubik, kolovoz vlažan, snega od 5 do 10 cm.

I B-33, Štubik – Negotin – granični prelaz Mokranje, kolovoz vlažan, snega od 5 do 10 cm.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta kolovozi su vlažni u nižim predelima, dok snega mestimično ima u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Zaječara. Vozačima se preporučuje oprezna vožnja.

Državni putevi II prioriteta održavanja su prohodni i bez snega, kao i putni pravci III prioriteta.

U napomeni za Zaječar navodi se da su učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, posebno na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, naročito na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima. Takođe, postoji mogućnost pojave magle na putevima, posebno na deonicama preko reka, upozorava AMSS.

Autor: Dalibor Stankov