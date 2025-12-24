AKTUELNO

Društvo

Teretnjaci na Sremskoj Rači čekaju šest sati, snega ima kod Majdanpeka, Negotina i Zaječara

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VOJNET/ALEKSANDRA DRAŽIĆ ||

Na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su pojedine deonice pod snegom i zahtevaju opreznu vožnju.

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 17.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na graničnom prelazu Sremska Rača, gde na izlazu čekaju oko šest sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ u 17.18 časova, na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja snega ima na sledećim deonicama:

I B-33, Majdanpek – Klokočevac – Štubik, kolovoz vlažan, snega od 5 do 10 cm.

I B-33, Štubik – Negotin – granični prelaz Mokranje, kolovoz vlažan, snega od 5 do 10 cm.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta kolovozi su vlažni u nižim predelima, dok snega mestimično ima u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Zaječara. Vozačima se preporučuje oprezna vožnja.

Državni putevi II prioriteta održavanja su prohodni i bez snega, kao i putni pravci III prioriteta.

U napomeni za Zaječar navodi se da su učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, posebno na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, naročito na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima. Takođe, postoji mogućnost pojave magle na putevima, posebno na deonicama preko reka, upozorava AMSS.

Autor: Dalibor Stankov

#AMSS

#Majdanpek

#Negotin

#Sneg

#Sremska Rača

#Zaječar

#teretnjaci

#zadržavanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Teretnjaci i danas na Batrovcima čekaju 10 sati

Društvo

Na graničnim prelazima kamioni ČEKAJU I DO ŠEST SATI: Evo gde se stvaraju gužve

Društvo

Na graničnim prelazima bez većeg zadržavanja vozila: U Sremskoj Rači kamioni na izlazu iz zemlje čekaju 60 minuta

Društvo

STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju između 60 i 180 minuta

Društvo

STANJE NA PUTEVIMA: Na granici bez zadržavanja za automobile, kamioni čekaju i do šest sati

Društvo

STANJE NA GRANICAMA: Kamioni stoje i po 9 SATI, a evo kakvo je situacija kada je reč o putničkim vozilima