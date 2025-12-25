OVAKO SE PRAVILNO ČESTITA KATOLIČKI BOŽIĆ: Obratite pažnju, jedna rečenica menja sve, a ovo su simboli proslave rođenja Isusovog

Danas, 24. decembra, obeležava se Badnje veče po gregorijanskom kalendaru, dok katolički vernici Božić slave sutra, 25. decembra. Ove godine praznik pada u ponedeljak, a porodice širom sveta okupljaju se kako bi proslavile rođenje Isusa Hrista, uz post na Badnje veče i praznične običaje.

Simboli katoličkog Božića

Najpoznatiji simboli praznika kod katolika uključuju:

Jasle, koje predstavljaju mesto rođenja Isusa Hrista

Božićna jelka, simbol večnog života i nade

Venac, koji označava večitost i zajedništvo

Poznate ličnosti širom sveta često šalju čestitke vernicima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru.

Razlika između katoličkog i pravoslavnog Božića

Mnogi se pitaju: da li se čestitke za katolički Božić razlikuju od pravoslavnog? Odgovor je ne – radi se o istom prazniku, ali se koristi dva različita kalendara:

Julijanski kalendar – pravoslavni Božić

Gregorijanski kalendar – katolički Božić

Pre Prvog svetskog rata, Srbija je slavila Božić 25. decembra, što potvrđuje da su oba praznika u suštini ista, samo se datum razlikuje zbog kalendara.

Kada čestitate katolički Božić, možete koristiti iste formule kao kod pravoslavnog:

„Srećan Božić!“

„Mir Božji!“ – obavezno za toplu, tradicionalnu poruku

Nije neophodno spominjati „Hristos se rodi“, iako možete dodati i ovu frazu ako želite.

Inspiracija za praznične čestitke

Evo nekoliko primera kako da čestitate Badnje veče i katolički Božić:

Božić, jelka, šampanjac, čestike za Božić

„Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš i sačuvaj ono što voliš! Srećan Badnji dan i Božićni praznici!“

„Neka bude ljubavi i zdravlja u tvom domu večitoga slavlja… Nek se pije vino i rakija, pogača peče, i neka vam je srećno ovo Badnje veče!“

„Želim vam ispunjen i srećan Božić, proslavite ga u zdravlju i sreći, sa osmehom na licu i pesmom u srcu. Neka miris božićnog drvca unese radost u ove praznične dane!“

„Da vam kuća bude puna veselja, da vam se ostvari hiljadu želja i da vas blagoslov vodi na svakom koraku. Srećan vam Božić – Hristos se rodi!“

Autor: D.Bošković