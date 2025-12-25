AKTUELNO

Društvo

OVAKO SE PRAVILNO ČESTITA KATOLIČKI BOŽIĆ: Obratite pažnju, jedna rečenica menja sve, a ovo su simboli proslave rođenja Isusovog

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Danas, 24. decembra, obeležava se Badnje veče po gregorijanskom kalendaru, dok katolički vernici Božić slave sutra, 25. decembra. Ove godine praznik pada u ponedeljak, a porodice širom sveta okupljaju se kako bi proslavile rođenje Isusa Hrista, uz post na Badnje veče i praznične običaje.

Simboli katoličkog Božića

Najpoznatiji simboli praznika kod katolika uključuju:

Jasle, koje predstavljaju mesto rođenja Isusa Hrista

Božićna jelka, simbol večnog života i nade

Venac, koji označava večitost i zajedništvo

Poznate ličnosti širom sveta često šalju čestitke vernicima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru.

Razlika između katoličkog i pravoslavnog Božića

Mnogi se pitaju: da li se čestitke za katolički Božić razlikuju od pravoslavnog? Odgovor je ne – radi se o istom prazniku, ali se koristi dva različita kalendara:

Julijanski kalendar – pravoslavni Božić

Gregorijanski kalendar – katolički Božić

Pre Prvog svetskog rata, Srbija je slavila Božić 25. decembra, što potvrđuje da su oba praznika u suštini ista, samo se datum razlikuje zbog kalendara.

Kada čestitate katolički Božić, možete koristiti iste formule kao kod pravoslavnog:

„Srećan Božić!“

„Mir Božji!“ – obavezno za toplu, tradicionalnu poruku

Nije neophodno spominjati „Hristos se rodi“, iako možete dodati i ovu frazu ako želite.

Inspiracija za praznične čestitke

Evo nekoliko primera kako da čestitate Badnje veče i katolički Božić:

Božić, jelka, šampanjac, čestike za Božić

„Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš i sačuvaj ono što voliš! Srećan Badnji dan i Božićni praznici!“

„Neka bude ljubavi i zdravlja u tvom domu večitoga slavlja… Nek se pije vino i rakija, pogača peče, i neka vam je srećno ovo Badnje veče!“

„Želim vam ispunjen i srećan Božić, proslavite ga u zdravlju i sreći, sa osmehom na licu i pesmom u srcu. Neka miris božićnog drvca unese radost u ove praznične dane!“

„Da vam kuća bude puna veselja, da vam se ostvari hiljadu želja i da vas blagoslov vodi na svakom koraku. Srećan vam Božić – Hristos se rodi!“

Autor: D.Bošković

#Isus

#KATOLICKI BOZIC

#Proslava

#RECENICA

#Rođendan

#čestitka

POVEZANE VESTI

Društvo

Danas se obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru

Društvo

DOBRE VESTI ZA SVE ZAPOSLENE! Vlada preporučila neradan Badnji dan - evo kako možete da SPOJITE CELU SEDMICU ODMORA početkom 2026. godine!

Ostali sportovi

ČESTITKA SVIM PRAVOSLAVNIM VERNICIMA Ana Ivanović se oglasila na najradosniji hrišćanski praznik

Društvo

'Neka nas rođenje našeg Spasitelja podseti na istinske hrišćanske vrline': Princ Aleksandar i princeza Katarina čestitali katolički Božić!

Društvo

Danas se obeležava Badnji dan po gregorijanskom kalendaru

Društvo

Post se obično povezuje sa hranom, ali...Otac Marković za Pink objasnio kako se pravilno posti - ovo je ključna stvar (VIDEO)