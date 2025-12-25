PRAVI BEBI BUM U OVOM GRADU U SRBIJI Ove godine duplo više novorođenčadi nego lani

Lepe vesti ovih dana stižu iz Bolnice Priboj odnosno pribojskog porodilišta, jer je posle dužeg vremena, ove godine broj novorođenih beba značajno veći.

Podatak koji ohrabruje, podatak za isticanje, sa iskrenom željom svih, da se taj trend nastavi. Svi su svesni da je to još uvek daleko od nekadašnjih vremena, ali je to podatak koj ipak raduje i ohrabruje, i zaposlene u Bolnici Priboj, ali i sve građane naše opštine.

U tom kontekstu priznanje stiglo i od predsedika Republike Srbije, i to u vidu novogodišnje poklon čestitke.

Želja je da najpre sve bebe budu zdrave, da odrastaju u sve boljim uslovima, da sutra, na zadovoljstvo svojih roditelja i svoje sredine, izrastu u dobre i čestite ljude, i da, kad za to dođe vreme, budu i nosioci rada i razvoja i ove lokalne zajednice ali i svoje zemlje. Velika zahvalnost i lekarima i svom osoblju Bolnice Priboj odnosno pribojskog porodilišta, koji su u sve to, utkali i deo sebe.

- Zahvaljujem predsedniku Republike što nas nije zaboravio,hvala na poklonu i čestitakama,jer imamo zaista lepe vesti koje ohrabruju. Ove godine u pribojskom porodilištu, za razliku od prethodnih godina, kada smo imali recimo 60 novorođenih beba, ove godine je taj broj značajno veći i iznosi čak 129. Neka su nam živi i zdravi, a iamamo šansu da do Nove godine i povećamo taj broj, rekao je za RINU dr Jasminko Toskić, direktor Opšte Bolnice Priboj.

Dodaje da je iskrena želja svih da se taj trend nastavi i u narednoj, ali i narednim godinama, u nadi da će uskoro i uslovi svih zaposlenih u pribojskom zdravstvu biti mnogo bolji.

Ovih dana stigla je i lepa vest iz Vlade Srbije, da je prihvaćen odnosno odobren projekat Opštine Priboj za rekonstrukciju i Doma zdravlja i Bolnice Priboj, koji će podrazumevati ne samo kompletnu rekonstrukciju ovih objekata, već i nadogradnju levog krila na zgradi Opšte Bolnice Priboj, ali i nabavku nove i savremene opreme.

