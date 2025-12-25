AKTUELNO

'BIĆE OVO NAJLEPŠA ŠKOLA U MAČVANSKOM OKRUGU' Glišić obiša radove na rušenju stare škole u Provu: Novi objekat imaće preko 2000 kvadrata (FOTO)

Foto: Pink.rs

Pre nekoliko dana počeli su radovi na rušenju stare škole u Provu kod Vladimiraca. Zgrada je izgrađena pre vek i po i nije bila uslovna za izvođenje nastave.

- Za radove na izgradnji nove škole država je izdvojila 328 miliona dinara. Novi objekat imaće preko 2000 kvadrata. Biće ovo najlepša škola u Mačvanskom okrugu - kaže ministra za javna ulaganja Darko Glišić.

Predsednik opštine Goran Zarić zahvalan je predsedniku Srbije Aleksansru Vučiću na razumevanju da se kapitalna investicija radi u Provu.

- Lokalna samouprava ima skroman budžet. Bez pomoći države nije moguće izgraditi ovakav objekat, kakav će imati Provo - rekao je Zarić.

Završetak radova planiran je u decembru naredne godine, pa će 140 učenika imati odlične uslove za rad.

Autor: Jovana Nerić

