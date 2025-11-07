AKTUELNO

Politika

GLIŠIĆ POSETIO SELO KOSTAJNIK: Na mestu stare škole radi se nov, moderan objekat za osnovce (FOTO)

Izvor: Pink,rs, Foto: Privatna arhiva ||

Na mestu stare škole u selu Kostajnik radi se nov, moderan objekat za osnovce. Ministar Darko Glišić obišao je radove koji su nedavno počeli.

-Učenici iz Kostajnika će narednu školsku godinu početi u novim učionicama. Izdvojeno je 155 miliona dinara i sve se odvija planiranom dinamikom - rekao je Glišić.

Nova zgrada će imati savremene učionice, informatički kabinet i sportsku salu.

-Lokalna samouprava ulaže dosta u obrazovanje. Značajna sredstva dobijamo od države, što je primer i ove škole u Kostajniku, koju pohađa 53 učenika - kaže Mladen Stefanović, predsednik opštine Krupanj.

Veliki broj meštana je dočekao ministra Glišića. Zahvaliii su što država brine o svim građanima, a pre svega o mladima. Rađevci su ministra pozvali i u lokalni ugostiteljskuli objekata, što je Glišić prihvatio i kako je istakao, ovo mu je posle tri meseca, nakon zdravstvenog problema prvi izlazak u kafanu.

Autor: D.Bošković

#Darko Glisic

#Poseta

#Selo

#gostajnik

#objekat

#selo kostajnik

#škola

POVEZANE VESTI

Društvo

Ministar Glišić obišao radove na obnobi škole u Donjoj Borini: Učenici će dobiti i novu fiskulturnu salu

Politika

KAO SAV NORMALAN SVET! Ministar Glišić prvi put nakon izlaska iz bolnice posetio kafanu! Sa meštanima Kostajnika nazdravio novim projektima! (FOTO)

Politika

'PO BROJU LJUDI OVDE, JASNO JE DA JE SVIMA PREKO GLAVE TERORA' Glišić iz Kraljeva poručio: Njihova odlučnost pokazuje da oni žele samo napred

Politika

'DOLAZI VREME ODGOVORNOSTI' Darko Glišić za Pink: Svi oni koji su bili upleteni u pokušaj RAZARANJE DRŽAVE i nasilnog dolaska na vlast moraju da odgov

Politika

'PONOVO SMO SVI NA OKUPU' Ministar Darko Glišić se vratio na posao nakon teškog MOŽDANOG UDARA (FOTO)

Politika

Čekaju nas interesantne promene na proleće! Glišić za Pink govorio o rekonstrukciji Vlade Srbije, pa pomenuo i LOKALNE SAMOUPRAVE