GLIŠIĆ POSETIO SELO KOSTAJNIK: Na mestu stare škole radi se nov, moderan objekat za osnovce (FOTO)

Na mestu stare škole u selu Kostajnik radi se nov, moderan objekat za osnovce. Ministar Darko Glišić obišao je radove koji su nedavno počeli.

-Učenici iz Kostajnika će narednu školsku godinu početi u novim učionicama. Izdvojeno je 155 miliona dinara i sve se odvija planiranom dinamikom - rekao je Glišić.

Nova zgrada će imati savremene učionice, informatički kabinet i sportsku salu.

-Lokalna samouprava ulaže dosta u obrazovanje. Značajna sredstva dobijamo od države, što je primer i ove škole u Kostajniku, koju pohađa 53 učenika - kaže Mladen Stefanović, predsednik opštine Krupanj.

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Veliki broj meštana je dočekao ministra Glišića. Zahvaliii su što država brine o svim građanima, a pre svega o mladima. Rađevci su ministra pozvali i u lokalni ugostiteljskuli objekata, što je Glišić prihvatio i kako je istakao, ovo mu je posle tri meseca, nakon zdravstvenog problema prvi izlazak u kafanu.

Autor: D.Bošković