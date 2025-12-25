Predstavljeno zajedničko izdanje prigodnih poštanskih maraka Srbija! Anđelković: Bez simbola nema ni istinskog napretka u odnosima

U PTT muzeju u Beogradu danas je predstavljeno zajedničko izdanje prigodnih poštanskih maraka Srbija – Indonezija, realizovano u saradnji Javnog preduzeća „Pošta Srbije“ i Generalne direkcije za digitalne ekosisteme Ministarstva komunikacija i digitalnih poslova Republike Indonezije.

Ovo zajedničko izdanje obeležava i slavi dugogodišnje prijateljske odnose Srbije i Indonezije i predstavlja značajan doprinos očuvanju i promociji kulturne baštine dve zemlje. Prigodne poštanske marke puštene su u opticaj istovremeno u Republici Srbiji i Republici Indoneziji 11. decembra 2025. godine.

„Ova zajednička marka nije samo predmet filatelije, već mali ambasador koji putuje preko granica i generacija, noseći priču o prijateljstvu Indonezije i Srbije“, rekao je Ervin.

Direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković istakao je da u međudržavnim odnosima simboli često imaju snažniji i trajniji uticaj od formalnih sporazuma, naglasivši da poštanske marke predstavljaju važan oblik kulturne razmene i međusobnog poštovanja.

„Bez simbola nema ni istinskog napretka u odnosima. Ovu marku doživljavamo kao simbol prijateljstva i kulturne razmene Srbije i Indonezije, koji može biti temelj za još bližu saradnju“, rekao je Anđelković.

Ministar informisanja i telekomunikacija Republike Srbije Boris Bratina ocenio je da zajednička izdanja poštanskih maraka predstavljaju jedan od najlepših vidova kulturne diplomatije i važan instrument povezivanja država i naroda.

„Zajedničko izdanje poštanskih maraka Srbije i Indonezije predstavlja izuzetnu priliku za potvrdu i produbljivanje prijateljskih odnosa dve zemlje. Putem poštanske marke Srbija i Indonezija komuniciraju kulturu, tradiciju i zajedničko nasleđe, bez obzira na geografsku udaljenost“, izjavio je ministar Bratina.

On je podsetio da je ovo izdanje uvršteno u Plan izdavanja prigodnih poštanskih maraka za 2025. godinu Pravilnikom donetim u decembru 2024. godine, da je tokom 2025. potpisan Memorandum o razumevanju između dve države u oblasti poštanskih usluga, a da je zajedničko izdanje kruna te saradnje.

Na markama, vinjetama i prigodnom kovertu prikazani su autentični motivi tradicionalnih narodnih nošnji, arhitekture i muzičkih instrumenata Srbije i Indonezije. Srbija je predstavljena narodnim nošnjama iz Srema i Šumadije (XIX–XX vek), kao i vajatom sa tremom iz sela Alin Potok, delom Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno. Indoneziju predstavljaju tradicionalna odeća naroda Batak Toba od tkanine ulos i Rumah Bolon, kuća naroda Batak iz Severne Sumatre.

Izdanje je limitirano i sadrži dve prigodne poštanske marke u formi tabaka osmerca sa dve vinjete i jedan prigodan koverat prvog dana, u tiražu od 15.000 primeraka po marki.

U okviru događaja upriličeno je i uručenje specijalnog poklon-izdanja, kao i obilazak PTT muzeja, nakon čega je organizovan prigodan koktel.

Na događaju su se obratili ambasador Republike Indonezije u Srbiji Andreano Ervin, direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković i ministar informisanja i telekomunikacija Republike Srbije Boris Bratina.

Ambasador Republike Indonezije u Srbiji Andreano Ervin istakao je da ovo zajedničko izdanje predstavlja simbolično i vidljivo svedočanstvo dugogodišnjeg prijateljstva dve zemlje, naglasivši da poštanska marka i u savremenom digitalnom dobu ostaje snažan kulturni i diplomatski simbol.