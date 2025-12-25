'U BEOGRADU ĆE BITI - 20' Stižu zima i sneg kakvi nisu viđeni u poslednjih 40 godina

Meteorolozi upozoravaju na moguć povratak ekstremne zime, model Ivana Ristića za 5. januar 2026. prognozira čak -21 stepen u delu Beograda, uz obilne snežne padavine.

Najnoviji meteorološki proračuni ukazuju na mogućnost povratka zime kakvu Srbija nije iskusila decenijama. Meteorolog Ivan Ristić upozorio je da njegov IRIE prognostički model, po prvi put otkako je u upotrebi, za jutro 5. januara 2026. godine prognozira čak -21 stepen Celzijusa za jedan deo Beograda!

Kako je Ivan Ristić naglasio, moguće je da nas od nove godine sačeka puno snega i temperature kakve nismo videli 40 godina.

"Ovo je prvi put da mi moj IRIE model prognozira -21 stepen za aerodrom Beograd u jutro 5.1.2026. godine, ovo je najnoviji izlaz modela forsiran sa AIFS veštačkom inteligencijom. Puno snega i temperature kao pre 40 godina, povratak u prošlost", napisao je on.

Najnovije upozorenje RHMZ

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) rano jutros izdao je najnovije upozorenje za područje Srbije na formiranje snežnog pokrivača tokom današnjeg dana, 25. decembra, a kako navode najviše pahulja pašće na istoku zemlje.

Prema aktuelnoj prognozi RHMZ, u istočnoj Srbiji sneg će padati tokom većeg dela dana, uz formiranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 centimetara u nižim predelima Timočke i Negotinske krajine.

"Do preko 30-40 cm snega pašće u planinskim predelima Karpatske oblasti, gde se zbog pojačanja vetra očekuje i stvaranje snežnih nanosa", napominju iz RHMZ.

U ostalim krajevima Srbije, posebno u regionima južno od Save i Dunava, takođe se očekuje formiranje snežnog pokrivača, ali znatno manjeg intenziteta.

Sneg će u tim oblastima biti najizraženiji u jutarnjim i prepodnevnim satima, dok se tokom dana očekuju povremeni prestanak padavina, navode iz RHMZ.

Autor: D.Bošković