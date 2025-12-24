Ivan Ristić upozorava: Posle Nove godine stižu obilne snežne padavine i ledeni dani

Formira se ciklon nad Jadranom – meteorolozi najavljuju snežne padavine, ledene dane i zahlađenje širom Balkana.

Srbija se danas oprašta od toplog vazduha sa severa Afrike i ulazi u osetno hladniji period, sa temperaturama koje će u narednim danima biti ispod proseka. Prema najavama meteorologa Ivana Ristića, pred nama je postepeni, ali izražen prelazak u pravo zimsko vreme, uz sve češću pojavu snega i ledenih dana.

Kako objašnjava Ristić, do kraja kalendarske godine očekuje se završetak retrogradnog kretanja polarnog vrtloga i njegovo novo pozicioniranje. Osa doline tada će se pomeriti zapadnije od naših krajeva, što će omogućiti prodor hladnog vazduha i doneti sneg širom Balkana, pa i u Srbiji.

„Početak snežnih padavina koje mogu biti i obilnije očekuje se oko 2. januara. Ko planira skijanje imaće dovoljno snega tokom januara, naravno i školskog raspusta. Sa snegom kreću i ledeni dani – ne zaboravite“, napomenuo je Ristić.

Najnovije upozorenje RHMZ

Prema najavama RHMZ, do kraja dana biće oblačno, na severu i ponegde u centralnim predelima mestimično slaba kiša, a na istoku sneg. Uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije – u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg.

Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne i centralne Srbije takođe preći u susnežicu i sneg. Vetar će biti pretežno umeren, u Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno i veoma jak, dok će u ostalim oblastima biti slab do umeren.

Sutra zahlađenje i snežne padavine

Već sutra se očekuje zahlađenje uz pojačan hladan istočni vetar i snežne padavine. Granica snega biće oko Novog Sada, a u pojedinim nižim predelima moguće je formiranje manjeg snežnog pokrivača. Za Beograd se prognozira oko 5 centimetara snega.

Meteorološki modeli ukazuju da bi period posle Nove godine mogao doneti više snega i učestale ledene dane, ne samo kod nas već i u većem delu Evrope. „Ako ovako nastave – cela Evropa će se zalediti“, zaključuje Ristić.

Evo kada prestaju padavine

Prema prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, narednih dana očekuje nas hladnije vreme uz maksimume od -3 na istoku Srbije do 4 stepena na severu regiona.

„Prestanak padavina se očekuje u petak, od kada će do kraja godine uglavnom biti suvo, ali hladno. Košava će oslabiti, a od vikenda će početi pojačan severozapadni vetar. Minimumi od -6 do -1 stepen, a maksimumi od 0 do 6 stepeni Celzijusa“, navodi Čubrilo.

On dodaje da će naš deo Evrope tokom poslednjih dana 2026. godine biti na rubu prodora vrlo hladnog vazduha, dok dugoročni proračuni modela vide ceo januar kao hladniji od proseka, uz rastuće šanse za konkretniji i trajniji sneg.

Autor: Dalibor Stankov