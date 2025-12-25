JAKA MEĆAVA U KLADOVU, SNEG NE PRESTAJE DA PADA: Sve ekipe na terenu, hitno se čiste gradski i seoski putevi (FOTO)

Tokom dana jake snežne padavine pogodile su teritoriju opštine Kladovo, a sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na raščišćavanju puteva.

Predsednik opštine Kladovo, Saša Nikolić, obišao je teren zajedno sa dežurnim službama, kako bi se uverio da sve aktivnosti na čišćenju puteva protiču u skladu sa planom.

- Sve nadležne službe, kao i raspoloživa mehanizacija, nalaze se na terenu. Trenutno se radi na raščišćavanju puta u zaseoku Propažešće, kao i putnog pravca ka Petrovom Selu, rekao je Nikolić za RINU.

Apeluje na vozače, da svoju vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu.

- Molim građane da budu dodatno oprezni u saobraćaju i da poštuju preporuke nadležnih službi, istakao ie predsednik opštine Saša Nikolić.

Autor: D.Bošković