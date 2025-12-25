Ne dozvolite da praznici postanu tragedija! Upozorenje MUP-a koje svi treba da čuju: Čuvaj živote, poštuj mir (VIDEO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) uputilo je danas upozorenje svim građanima, pa objavilo i poražavajuće podatke o povredama pirotehničkim sredstvima u našoj zemlji, a koja se uglavnom događaju tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Postavili su i svima jako bitno pitanje - Koliko nam vredi ostatak života?

- Nijedna petarda nije vredna toga. Ne dozvolite da praznici postanu tragedija", piše na početku MUP-ove objave, dok su potom navedeni i detaljni podaci o svim incidentima i povredama koje su se u Srbiji dogodile u periodu od 25. decembra 2024. godine do 12. januara 2025. godine, a za vreme slavlja.

Kako u njima stoji, tokom korišćenja pirotehničkih sredstava povređeno je čak 45 osoba u našoj zemlji, dok su 26 od njih deca. Zabrinjava i to što su čak 15 slučajeva sa teškim telesnim povredama.

Iz MUP-a ističu kako pirotehnika nije igračka, te da može da dovede do opektonina, gubitka vida i drugih trajnih posledica.

Podsetili su i kako je prodaja petardi mlađima od 18 godina zabranjena, odnosno, nije dozvoljena zakonom, dok su za kršenje mera predviđene i novčane kazne koje se kreću od 50.000 do 100.000 dinara.

- Budi odgovoran. Slavi bez petardi. Čuvaj živote. Poštuj mir. Ne bacaj petarde, stoji na kraju upozorenja MUP-a.



Autor: Jovana Nerić