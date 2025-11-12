MUP SE HITNO OGLASIO: Na snazi važno upozorenje za građane

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije izdalo je važno upozorenje svim vozačima zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Sam apel kao i mnoge druge neophodno je ozbiljno shvatiti jer situacija nikako nije zanemarljiva.

"U pojedinim delovima naše zemlje moguća je pojava magle i sumaglice. Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima", navedeno je.

Upozorenje su objavili na njihovom zvaničnom Instagram nalogu.

"Magla može značajno da oteža vožnju pa zato budite oprezni u saobraćaju", napominju iz MUP-a.

Autor: Iva Besarabić