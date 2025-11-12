AKTUELNO

Hronika

MUP SE HITNO OGLASIO: Na snazi važno upozorenje za građane

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije izdalo je važno upozorenje svim vozačima zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Sam apel kao i mnoge druge neophodno je ozbiljno shvatiti jer situacija nikako nije zanemarljiva.

"U pojedinim delovima naše zemlje moguća je pojava magle i sumaglice. Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima", navedeno je.

Upozorenje su objavili na njihovom zvaničnom Instagram nalogu.

"Magla može značajno da oteža vožnju pa zato budite oprezni u saobraćaju", napominju iz MUP-a.

Autor: Iva Besarabić

#MUP

#Magla

#Obaveštenje

#Stanje na putevima

#Upozorenje

POVEZANE VESTI

Društvo

MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE: Nevreme stiže 2. i 3. oktobra – Očekuju se bujice, klizišta i obilne kiše! EVO ŠTA DA URADITE!

Društvo

OGLASIO SE MUP: Izdato HITNO UPOZORENJE, odnosi se na sve vozače

Društvo

UPOZORENJE RHMZ VOZAČIMA: Noćas magla, kiša i mraz – evo gde će biti najkritičnije!

Društvo

MUP UPUTIO APEL SVIM VOZAČIMA: Ovi saveti život znače tokom paklenih vrućina

Društvo

MUP UPUTIO VAŽNU PORUKU VOZAČIMA: Posebno obratite pažnju na JEDNU STVAR (FOTO)

Društvo

MUP UPUTIO APEL SVIM VOZAČIMA DVOTOČKAŠA: Koristite zaštitnu opremu, poštujte ograničenja i najbitnije... (VIDEO)